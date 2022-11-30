30 ноября 2022

Губернатор ЯНАО: решение Путина поможет в восстановлении популяции рыб

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов уверен, что решение Владимира Путина поможет в восстановлении популяции рыб Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина поможет в восстановлении популяции сиговых рыб в округе. Вопрос обсуждался на II Конгрессе молодых ученых в Сочи.

«Такие площадки, как сегодняшний конгресс, где можно напрямую донести проблему до главы государства, дают очень серьезный импульс решению. Уверен, мы в ближайшее время начнем очень тесно работать с ключевым ведомством — Росрыболовством, и по нормативным документам, и уже их применению, что существенно поменяет политику защиты этих самых ценных видов рыбы на Ямале», — приводят слова Артюхова на официальном сайте правительства округа.

Ранее URA.RU писало, что в ответ на просьбу ученого из Лабытнанги Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Российский лидер обещал подписать его.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина поможет в восстановлении популяции сиговых рыб в округе. Вопрос обсуждался на II Конгрессе молодых ученых в Сочи. «Такие площадки, как сегодняшний конгресс, где можно напрямую донести проблему до главы государства, дают очень серьезный импульс решению. Уверен, мы в ближайшее время начнем очень тесно работать с ключевым ведомством — Росрыболовством, и по нормативным документам, и уже их применению, что существенно поменяет политику защиты этих самых ценных видов рыбы на Ямале», — приводят слова Артюхова на официальном сайте правительства округа. Ранее URA.RU писало, что в ответ на просьбу ученого из Лабытнанги Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Российский лидер обещал подписать его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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