30 ноября 2022
29 ноября 2022

Путин поддержал проект молодого ученого из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент попросил молодого ученого написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства Фото:

В ответ на просьбу ученого из Лабытнанги (ЯНАО) Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале, президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Такое предложение озвучил Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых.

«Это очень специальный вопрос — мне трудно определить как там нужно мальков выпускать. Здесь нужна специальная подготовка, знание. У меня есть предложение. Вы напишите поручение Илье Васильевичу Шестакову [руководитель Росрыболовства] так, как вы его видите — проработать то-то и то-то. А я его подпишу», — сказал президент России.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города.

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В ответ на просьбу ученого из Лабытнанги (ЯНАО) Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале, президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Такое предложение озвучил Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых. «Это очень специальный вопрос — мне трудно определить как там нужно мальков выпускать. Здесь нужна специальная подготовка, знание. У меня есть предложение. Вы напишите поручение Илье Васильевичу Шестакову [руководитель Росрыболовства] так, как вы его видите — проработать то-то и то-то. А я его подпишу», — сказал президент России. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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