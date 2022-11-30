Путин поддержал проект молодого ученого из ЯНАО

В ответ на просьбу ученого из Лабытнанги (ЯНАО) Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале, президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Такое предложение озвучил Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых.
«Это очень специальный вопрос — мне трудно определить как там нужно мальков выпускать. Здесь нужна специальная подготовка, знание. У меня есть предложение. Вы напишите поручение Илье Васильевичу Шестакову [руководитель Росрыболовства] так, как вы его видите — проработать то-то и то-то. А я его подпишу», — сказал президент России.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города.
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