Путин поддержал проект молодого ученого из ЯНАО

01 декабря 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Президент попросил молодого ученого написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ответ на просьбу ученого из Лабытнанги (ЯНАО) Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале, президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Такое предложение озвучил Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых. «Это очень специальный вопрос — мне трудно определить как там нужно мальков выпускать. Здесь нужна специальная подготовка, знание. У меня есть предложение. Вы напишите поручение Илье Васильевичу Шестакову [руководитель Росрыболовства] так, как вы его видите — проработать то-то и то-то. А я его подпишу», — сказал президент России. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города.

В ответ на просьбу ученого из Лабытнанги (ЯНАО) Павла Орехова о помощи в восстановлении популяции сиговых на Ямале, президент попросил его написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства. Такое предложение озвучил Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых. «Это очень специальный вопрос — мне трудно определить как там нужно мальков выпускать. Здесь нужна специальная подготовка, знание. У меня есть предложение. Вы напишите поручение Илье Васильевичу Шестакову [руководитель Росрыболовства] так, как вы его видите — проработать то-то и то-то. А я его подпишу», — сказал президент России. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города.