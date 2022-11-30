Челябинская область получит дополнительно 182 млн на расселение ветхого жилья

01 декабря 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Средства пойдут на компенсацию увеличившихся расходов области на переселение из аварийных домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правление федерального «Фонда развития территорий» 1 декабря одобрило дополнительную заявку Челябинской области на получение финансовой поддержки для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья в рамках в 2022—2023 годах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «Челябинская область, согласно одобренной дополнительной заявке на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов, понесенных при реализации этапа 2022—2023 годов программы, получит из средств Фонда ЖКХ 182,66 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит еще 196,36 млн рублей», — пояснили в пресс-службе фонда. Напомним, что Правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 млрд рублей 43 субъектам РФ. Деньги пойдут на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В Челябинске с начала 2022 года в рамках региональной программы расселили 146 семей из 26 аварийных многоквартирных домов и четырех непригодных жилых зданий. Общая площадь расселения составила 5,2 тысячи кв. м.

Правление федерального «Фонда развития территорий» 1 декабря одобрило дополнительную заявку Челябинской области на получение финансовой поддержки для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья в рамках в 2022—2023 годах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «Челябинская область, согласно одобренной дополнительной заявке на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов, понесенных при реализации этапа 2022—2023 годов программы, получит из средств Фонда ЖКХ 182,66 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит еще 196,36 млн рублей», — пояснили в пресс-службе фонда. Напомним, что Правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 млрд рублей 43 субъектам РФ. Деньги пойдут на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В Челябинске с начала 2022 года в рамках региональной программы расселили 146 семей из 26 аварийных многоквартирных домов и четырех непригодных жилых зданий. Общая площадь расселения составила 5,2 тысячи кв. м.