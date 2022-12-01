Oil Price: потолок цен на нефть сыграет на руку России 01 декабря 2022 в 23:56 Размер текста - 17 + Принятие потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза может сыграть в пользу России Фото: Алексей Андронов © URA.RU Принятие потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза может сыграть в пользу России. Об этом сообщает Oil Price. «Более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», — сообщает издание . В случае несогласия стран ЕС с потолком цен, им придется ввести эмбарго на весь морской импорт российской сырой нефти. Это приведет к повышению цен на топливо для европейских покупателей. Ранее Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ. Он определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Принятие потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза может сыграть в пользу России. Об этом сообщает Oil Price. «Более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», — сообщает издание. В случае несогласия стран ЕС с потолком цен, им придется ввести эмбарго на весь морской импорт российской сырой нефти. Это приведет к повышению цен на топливо для европейских покупателей. Ранее Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ. Он определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям