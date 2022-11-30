Bloomberg: ЕС ужесточил решение по потолку цен на российскую нефть

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Страны ЕС обсудили ограничение цены на российскую нефть Фото:
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Страны Евросоюза обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

«Страны Европейского союза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — пишет издание со ссылкой на источники. Журналисты пояснили, что установление потолка цен на российскую нефть на такой отметке устроило бы большинство стран союза и помогло бы достичь между ними соглашения.

Ранее потолок цен Евросоюза на российскую нефть на отметке 62 долларов за баррель подтверждали и российские СМИ. Хотя изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие рассуждения европейских лидеров уступками России. Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, заявлял о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен.

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Страны Евросоюза обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg. «Страны Европейского союза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — пишет издание со ссылкой на источники. Журналисты пояснили, что установление потолка цен на российскую нефть на такой отметке устроило бы большинство стран союза и помогло бы достичь между ними соглашения. Ранее потолок цен Евросоюза на российскую нефть на отметке 62 долларов за баррель подтверждали и российские СМИ. Хотя изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие рассуждения европейских лидеров уступками России. Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, заявлял о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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