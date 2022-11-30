Bloomberg: ЕС ужесточил решение по потолку цен на российскую нефть

Страны Евросоюза обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.
«Страны Европейского союза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — пишет издание со ссылкой на источники. Журналисты пояснили, что установление потолка цен на российскую нефть на такой отметке устроило бы большинство стран союза и помогло бы достичь между ними соглашения.
Ранее потолок цен Евросоюза на российскую нефть на отметке 62 долларов за баррель подтверждали и российские СМИ. Хотя изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие рассуждения европейских лидеров уступками России. Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, заявлял о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен.
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Страны Евросоюза обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg. «Страны Европейского союза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — пишет издание со ссылкой на источники. Журналисты пояснили, что установление потолка цен на российскую нефть на такой отметке устроило бы большинство стран союза и помогло бы достичь между ними соглашения. Ранее потолок цен Евросоюза на российскую нефть на отметке 62 долларов за баррель подтверждали и российские СМИ. Хотя изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие рассуждения европейских лидеров уступками России. Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, заявлял о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен.