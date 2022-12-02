В Японии сочли оскорбительным введение потолка цен на российскую нефть

В Японии назвали оскорбительным потолок цен на российскую нефть. Своим мнением поделился японский обозреватель Эйдзи Танигути.
«Как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», — пишет Yahoo News Japan. Там отметили, что такие действия являются недопустимыми. «Сама конструкция этих санкций является истинной природой несоответствия», — отмечает японский портал.
Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза (ЕС) принять потолок цен на российскую нефть. Сейчас тариф определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Принятие потолка цен на российскую нефть странами ЕС может сыграть в пользу России, сообщало издание Oil Price.
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В Японии назвали оскорбительным потолок цен на российскую нефть. Своим мнением поделился японский обозреватель Эйдзи Танигути. «Как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», — пишет Yahoo News Japan. Там отметили, что такие действия являются недопустимыми. «Сама конструкция этих санкций является истинной природой несоответствия», — отмечает японский портал. Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза (ЕС) принять потолок цен на российскую нефть. Сейчас тариф определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов. Принятие потолка цен на российскую нефть странами ЕС может сыграть в пользу России, сообщало издание Oil Price.