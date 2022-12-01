В Нягани (ХМАО) водитель кроссовера Nissan врезался в забор и погиб. Фото аварии опубликовал официальный telegram-канал ГИБДД округа.
«Пятидесятидевятилетний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по проспекту Нефтяников, по предварительным данным, не учел скорость движения, не справился с управлением автомобиля и допустил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде забора. В результате ДТП водитель скончался», — прокомментировали в ведомстве.
Авария произошла 1 декабря в 15.00. Всего за последние сутки, по данным ГИБДД округа, зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб. Травмы получили трое, в том числе несовершеннолетний водитель.
Ранее URA.RU опубликовало видео столкновения «Газели» с бензовозом. Водителя «Газели» спасти не удалось.
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