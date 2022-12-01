01 декабря 2022
30 ноября 2022

В ХМАО водитель джипа врезался в забор и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск.
В Нягани водитель не справился с управлением и погиб, врезавшись в забор Фото:

В Нягани (ХМАО) водитель кроссовера Nissan врезался в забор и погиб. Фото аварии опубликовал официальный telegram-канал ГИБДД округа.

«Пятидесятидевятилетний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по проспекту Нефтяников, по предварительным данным, не учел скорость движения, не справился с управлением автомобиля и допустил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде забора. В результате ДТП водитель скончался», — прокомментировали в ведомстве.

Авария произошла 1 декабря в 15.00. Всего за последние сутки, по данным ГИБДД округа, зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб. Травмы получили трое, в том числе несовершеннолетний водитель.

Ранее URA.RU опубликовало видео столкновения «Газели» с бензовозом. Водителя «Газели» спасти не удалось.

Водитель не справился с управлением, врезался в забор и погиб
Фото:

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В Нягани (ХМАО) водитель кроссовера Nissan врезался в забор и погиб. Фото аварии опубликовал официальный telegram-канал ГИБДД округа. «Пятидесятидевятилетний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по проспекту Нефтяников, по предварительным данным, не учел скорость движения, не справился с управлением автомобиля и допустил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде забора. В результате ДТП водитель скончался», — прокомментировали в ведомстве. Авария произошла 1 декабря в 15.00. Всего за последние сутки, по данным ГИБДД округа, зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб. Травмы получили трое, в том числе несовершеннолетний водитель. Ранее URA.RU опубликовало видео столкновения «Газели» с бензовозом. Водителя «Газели» спасти не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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