В ХМАО на дороге «Нягань-Талинка» водитель «Газели» врезался в бензовоз
В ХМАО на 35-м километре автодороги «Нягань-Талинка» «Газель» врезалась в грузовик, перевозящий цистерну с газом. Очевидцы происшествия сняли видео с места аварии. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе УМВД округа.
«26 ноября грузовик с цистерной выезжал с прилегающей территории, „Газель“ двигалась по главной. Удар пришелся в цистерну, произошел пожар, водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП в Мегионе. На въезде на заправку «Газпром» столкнулись пять машин.
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