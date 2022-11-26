В ХМАО из-за столкновения с бензовозом взорвалась «Газель». Видео

27 ноября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО на дороге «Нягань-Талинка» водитель «Газели» врезался в бензовоз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на 35-м километре автодороги «Нягань-Талинка» «Газель» врезалась в грузовик, перевозящий цистерну с газом. Очевидцы происшествия сняли видео с места аварии. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе УМВД округа. «26 ноября грузовик с цистерной выезжал с прилегающей территории, „Газель“ двигалась по главной. Удар пришелся в цистерну, произошел пожар, водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП в Мегионе. На въезде на заправку «Газпром» столкнулись пять машин.

В ХМАО на 35-м километре автодороги «Нягань-Талинка» «Газель» врезалась в грузовик, перевозящий цистерну с газом. Очевидцы происшествия сняли видео с места аварии. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе УМВД округа. «26 ноября грузовик с цистерной выезжал с прилегающей территории, „Газель“ двигалась по главной. Удар пришелся в цистерну, произошел пожар, водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП в Мегионе. На въезде на заправку «Газпром» столкнулись пять машин.