26 ноября 2022
25 ноября 2022

В ХМАО из-за столкновения с бензовозом взорвалась «Газель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на дороге «Нягань-Талинка» водитель «Газели» врезался в бензовоз Фото:

В ХМАО на 35-м километре автодороги «Нягань-Талинка» «Газель» врезалась в грузовик, перевозящий цистерну с газом. Очевидцы происшествия сняли видео с места аварии. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе УМВД округа.

«26 ноября грузовик с цистерной выезжал с прилегающей территории, „Газель“ двигалась по главной. Удар пришелся в цистерну, произошел пожар, водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП в Мегионе. На въезде на заправку «Газпром» столкнулись пять машин.

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В ХМАО на 35-м километре автодороги «Нягань-Талинка» «Газель» врезалась в грузовик, перевозящий цистерну с газом. Очевидцы происшествия сняли видео с места аварии. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе УМВД округа. «26 ноября грузовик с цистерной выезжал с прилегающей территории, „Газель“ двигалась по главной. Удар пришелся в цистерну, произошел пожар, водитель „Газели“ погиб на месте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП в Мегионе. На въезде на заправку «Газпром» столкнулись пять машин.
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