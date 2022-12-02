02 декабря 2022

«Военная мысль»: Россия ответит на провокации США, которые готовятся в акватории Северного морского пути

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, ВМФ, катер военный, тер
США вынашивают планы по обвинению России в загрязнении морской среды в Арктике, пишет «Военная мысль» Фото:

Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к умышленному загрязнению морской среды в Арктике и обвинить в этом Россию, со стороны которой незамедлительно последует ответ. Об этом сообщает военный журнал «Военная мысль».

«В целях противодействия возможным провокациям Министерством обороны России совместно с ФСБ России с привлечением хозяйствующих в Арктике субъектов спланирован комплекс мероприятий», — пишет журнал. Под мероприятиями предусматривается наращивание разведки и систем поражения в регионе Северного Ледовитого океана, увеличение количества полетов авиации и интенсивности слежения за оружием на кораблях. Провокации же могут быть спланированы в формате загрязнения региона в результате намеренного розлива кораблями США нефтепродуктов и химикатов российского производства, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новую реактивную систему залпового огня, которая предназначена для использования в Арктике. Появилась информация, что этот регион может стать новой точкой противостояния между Россией и США, передает «Национальная служба новостей».

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Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к умышленному загрязнению морской среды в Арктике и обвинить в этом Россию, со стороны которой незамедлительно последует ответ. Об этом сообщает военный журнал «Военная мысль». «В целях противодействия возможным провокациям Министерством обороны России совместно с ФСБ России с привлечением хозяйствующих в Арктике субъектов спланирован комплекс мероприятий», — пишет журнал. Под мероприятиями предусматривается наращивание разведки и систем поражения в регионе Северного Ледовитого океана, увеличение количества полетов авиации и интенсивности слежения за оружием на кораблях. Провокации же могут быть спланированы в формате загрязнения региона в результате намеренного розлива кораблями США нефтепродуктов и химикатов российского производства, уточняется в материале. Ранее сообщалось, что Россия готовит новую реактивную систему залпового огня, которая предназначена для использования в Арктике. Появилась информация, что этот регион может стать новой точкой противостояния между Россией и США, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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