«Военная мысль»: Россия ответит на провокации США, которые готовятся в акватории Северного морского пути

03 декабря 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

США вынашивают планы по обвинению России в загрязнении морской среды в Арктике, пишет «Военная мысль» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к умышленному загрязнению морской среды в Арктике и обвинить в этом Россию, со стороны которой незамедлительно последует ответ. Об этом сообщает военный журнал «Военная мысль». «В целях противодействия возможным провокациям Министерством обороны России совместно с ФСБ России с привлечением хозяйствующих в Арктике субъектов спланирован комплекс мероприятий», — пишет журнал . Под мероприятиями предусматривается наращивание разведки и систем поражения в регионе Северного Ледовитого океана, увеличение количества полетов авиации и интенсивности слежения за оружием на кораблях. Провокации же могут быть спланированы в формате загрязнения региона в результате намеренного розлива кораблями США нефтепродуктов и химикатов российского производства, уточняется в материале. Ранее сообщалось, что Россия готовит новую реактивную систему залпового огня, которая предназначена для использования в Арктике. Появилась информация, что этот регион может стать новой точкой противостояния между Россией и США, передает «Национальная служба новостей».

Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к умышленному загрязнению морской среды в Арктике и обвинить в этом Россию, со стороны которой незамедлительно последует ответ. Об этом сообщает военный журнал «Военная мысль». «В целях противодействия возможным провокациям Министерством обороны России совместно с ФСБ России с привлечением хозяйствующих в Арктике субъектов спланирован комплекс мероприятий», — пишет журнал. Под мероприятиями предусматривается наращивание разведки и систем поражения в регионе Северного Ледовитого океана, увеличение количества полетов авиации и интенсивности слежения за оружием на кораблях. Провокации же могут быть спланированы в формате загрязнения региона в результате намеренного розлива кораблями США нефтепродуктов и химикатов российского производства, уточняется в материале. Ранее сообщалось, что Россия готовит новую реактивную систему залпового огня, которая предназначена для использования в Арктике. Появилась информация, что этот регион может стать новой точкой противостояния между Россией и США, передает «Национальная служба новостей».