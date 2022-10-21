Россия разрабатывает РСЗО, подготовленную к войне в Арктике

22 октября 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

В РФ разработают РСЗО, приспособленную к условиям Крайнего Севера Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России создают реактивную систему залпового огня (РСЗО) аналогичную «Град» или «Торнадо-Г», подготовленную для применения в арктических условиях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированного источника. «Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет „Град“ или „Торнадо-Г“ на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что РСЗО позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки. Потому реактивные системы залпового огня являются эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей. Ранее сообщалось, что США допустили новый конфликт с Россией в Арктике. Американские власти отметили, что модернизация военной инфраструктуры под условия Арктики вынуждают США избегать конфликтов с РФ в этом регионе. В Кремле заявляли, что Россия будет обеспечивать свои интересы в Арктике и совместно с Китаем развивать эту территорию.

В России создают реактивную систему залпового огня (РСЗО) аналогичную «Град» или «Торнадо-Г», подготовленную для применения в арктических условиях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированного источника. «Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет „Град“ или „Торнадо-Г“ на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что РСЗО позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки. Потому реактивные системы залпового огня являются эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей. Ранее сообщалось, что США допустили новый конфликт с Россией в Арктике. Американские власти отметили, что модернизация военной инфраструктуры под условия Арктики вынуждают США избегать конфликтов с РФ в этом регионе. В Кремле заявляли, что Россия будет обеспечивать свои интересы в Арктике и совместно с Китаем развивать эту территорию.