В Пермском крае на конкурсе красоты выбрали «Мисс МФЦ». За корону боролись девушки из филиалов «Мои Документы» со всего региона, а также работницы администрации учреждения. В итоге трех этапов победу одержала Анастасия Лялякина.
«В финал прошли 12 сотрудниц, каждую из которых было решено наградить не только почетным титулом, но и званием сотрудницы месяца. А победительницей стала Анастасия Лялякина, начальник аналитического отдела Пермского краевого МФЦ», — сообщается в telegram-канале «Мои Документы Пермь».
Во время конкурса участницы кроме прочего демонстрировали навыки работы с заявителями и знание административных регламентов. Фото финалисток украсит корпоративный календарь МФЦ 2023 года.
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