В Пермском крае провели конкурс красоты среди чиновниц. Фото

02 декабря 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Фото лучших украсят корпоративный календарь Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае на конкурсе красоты выбрали «Мисс МФЦ». За корону боролись девушки из филиалов «Мои Документы» со всего региона, а также работницы администрации учреждения. В итоге трех этапов победу одержала Анастасия Лялякина. «В финал прошли 12 сотрудниц, каждую из которых было решено наградить не только почетным титулом, но и званием сотрудницы месяца. А победительницей стала Анастасия Лялякина, начальник аналитического отдела Пермского краевого МФЦ», — сообщается в telegram-канале «Мои Документы Пермь». Во время конкурса участницы кроме прочего демонстрировали навыки работы с заявителями и знание административных регламентов. Фото финалисток украсит корпоративный календарь МФЦ 2023 года. Финалистки конкурса МФЦ Пермского края в Telegram

В Пермском крае на конкурсе красоты выбрали «Мисс МФЦ». За корону боролись девушки из филиалов «Мои Документы» со всего региона, а также работницы администрации учреждения. В итоге трех этапов победу одержала Анастасия Лялякина. «В финал прошли 12 сотрудниц, каждую из которых было решено наградить не только почетным титулом, но и званием сотрудницы месяца. А победительницей стала Анастасия Лялякина, начальник аналитического отдела Пермского краевого МФЦ», — сообщается в telegram-канале «Мои Документы Пермь». Во время конкурса участницы кроме прочего демонстрировали навыки работы с заявителями и знание административных регламентов. Фото финалисток украсит корпоративный календарь МФЦ 2023 года.