01 декабря 2022

В Пермском крае провели конкурс красоты среди чиновниц. Фото

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, чиновница, чиновник, голикова татьяна, туфли
Фото лучших украсят корпоративный календарь Фото:

В Пермском крае на конкурсе красоты выбрали «Мисс МФЦ». За корону боролись девушки из филиалов «Мои Документы» со всего региона, а также работницы администрации учреждения. В итоге трех этапов победу одержала Анастасия Лялякина.

«В финал прошли 12 сотрудниц, каждую из которых было решено наградить не только почетным титулом, но и званием сотрудницы месяца. А победительницей стала Анастасия Лялякина, начальник аналитического отдела Пермского краевого МФЦ», — сообщается в telegram-канале «Мои Документы Пермь».

Во время конкурса участницы кроме прочего демонстрировали навыки работы с заявителями и знание административных регламентов. Фото финалисток украсит корпоративный календарь МФЦ 2023 года.

Финалистки конкурса

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В Пермском крае на конкурсе красоты выбрали «Мисс МФЦ». За корону боролись девушки из филиалов «Мои Документы» со всего региона, а также работницы администрации учреждения. В итоге трех этапов победу одержала Анастасия Лялякина. «В финал прошли 12 сотрудниц, каждую из которых было решено наградить не только почетным титулом, но и званием сотрудницы месяца. А победительницей стала Анастасия Лялякина, начальник аналитического отдела Пермского краевого МФЦ», — сообщается в telegram-канале «Мои Документы Пермь». Во время конкурса участницы кроме прочего демонстрировали навыки работы с заявителями и знание административных регламентов. Фото финалисток украсит корпоративный календарь МФЦ 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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