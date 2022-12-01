В Курганской области ищут пропавшего подростка. Фото

02 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Курганской области разыскивают сбежавшего из дома подростка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Боровлянка Белозерского муниципального округа (Курганская область) разыскивают Анастасию Богданову. 14-летняя девочка ушла из дома вечером 1 декабря. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Вечером 1 декабря 2022 года из дома в с. Боровлянка Белозерского округа Курганской области ушла Богданова Анастасия Алексеевна, 2008 г. р. Она была одета в пуховик светло-коричневого цвета с капюшоном, темно-зеленые спортивные штаны, зимнюю обувь — розово-черные дутыши со шнуровкой», — указано в сообщении. В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили, что подросток действительно разыскивается. Сообщается, что Богданова сбегает не первый раз, но сотрудники полиции раньше ее находили. После предыдущего побега девочку поставили на профилактический учет. Причину ухода подростка из дома 1 декабря сотрудники полиции устанавливают. Сообщить о месте нахождения девочки просят по телефону 8 (35232) 2-25-60, 8-958-139-71-02, либо в ближайшее отделение полиции. В селе Боровлянка Курганской области разыскивают Анастасию Богданову фото: Администрация Белозерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В селе Боровлянка Белозерского муниципального округа (Курганская область) разыскивают Анастасию Богданову. 14-летняя девочка ушла из дома вечером 1 декабря. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Вечером 1 декабря 2022 года из дома в с. Боровлянка Белозерского округа Курганской области ушла Богданова Анастасия Алексеевна, 2008 г. р. Она была одета в пуховик светло-коричневого цвета с капюшоном, темно-зеленые спортивные штаны, зимнюю обувь — розово-черные дутыши со шнуровкой», — указано в сообщении. В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили, что подросток действительно разыскивается. Сообщается, что Богданова сбегает не первый раз, но сотрудники полиции раньше ее находили. После предыдущего побега девочку поставили на профилактический учет. Причину ухода подростка из дома 1 декабря сотрудники полиции устанавливают. Сообщить о месте нахождения девочки просят по телефону 8 (35232) 2-25-60, 8-958-139-71-02, либо в ближайшее отделение полиции.