11 ноября 2022

США поставили ультиматум Индии по покупке российской нефти

США разрешит Индии покупать нефть у РФ, если они не будут пользоваться западными услугами
© Служба новостей «URA.RU»
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Индия не должна пользоваться западными услугами при покупке нефти у России Фото:

США разрешит Индии покупать нефть у России в неограниченном количестве по ценам, которые превышают значение, установленное в рамках G7. Это возможно при условии, что Индия не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. Об этом сообщил министр финансов США Джанет Йеллен.

«Индия и частные индийские нефтяные компании могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. В любом случае это нормально», — приводит слова Йеллен издание Reuters.

При этом министр финансов США считает, что Россия не сможет продавать нефть в прежнем объеме, если страны Евросоюза откажутся от покупки. «Российская нефть будет продаваться по выгодным ценам, и мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили эту сделку», — отметила Йеллен.

Ранее URA.RU сообщало, что США вместе со странами-союзниками пришли к соглашению о том, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться введение потолка цен. Запад решил, что под ограничение цены будет попадать только часть партии, которая впервые продается после морской перевозки.

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США разрешит Индии покупать нефть у России в неограниченном количестве по ценам, которые превышают значение, установленное в рамках G7. Это возможно при условии, что Индия не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. Об этом сообщил министр финансов США Джанет Йеллен. «Индия и частные индийские нефтяные компании могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. В любом случае это нормально», — приводит слова Йеллен издание Reuters. При этом министр финансов США считает, что Россия не сможет продавать нефть в прежнем объеме, если страны Евросоюза откажутся от покупки. «Российская нефть будет продаваться по выгодным ценам, и мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили эту сделку», — отметила Йеллен. Ранее URA.RU сообщало, что США вместе со странами-союзниками пришли к соглашению о том, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться введение потолка цен. Запад решил, что под ограничение цены будет попадать только часть партии, которая впервые продается после морской перевозки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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