США поставили ультиматум Индии по покупке российской нефти

США разрешит Индии покупать нефть у РФ, если они не будут пользоваться западными услугами

12 ноября 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Индия не должна пользоваться западными услугами при покупке нефти у России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU США разрешит Индии покупать нефть у России в неограниченном количестве по ценам, которые превышают значение, установленное в рамках G7. Это возможно при условии, что Индия не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. Об этом сообщил министр финансов США Джанет Йеллен. «Индия и частные индийские нефтяные компании могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. В любом случае это нормально», — приводит слова Йеллен издание Reuters. При этом министр финансов США считает, что Россия не сможет продавать нефть в прежнем объеме, если страны Евросоюза откажутся от покупки. «Российская нефть будет продаваться по выгодным ценам, и мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили эту сделку», — отметила Йеллен. Ранее URA.RU сообщало, что США вместе со странами-союзниками пришли к соглашению о том, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться введение потолка цен. Запад решил, что под ограничение цены будет попадать только часть партии, которая впервые продается после морской перевозки.

США разрешит Индии покупать нефть у России в неограниченном количестве по ценам, которые превышают значение, установленное в рамках G7. Это возможно при условии, что Индия не будет пользоваться западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. Об этом сообщил министр финансов США Джанет Йеллен. «Индия и частные индийские нефтяные компании могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются западными страховыми, финансовыми и морскими услугами. В любом случае это нормально», — приводит слова Йеллен издание Reuters. При этом министр финансов США считает, что Россия не сможет продавать нефть в прежнем объеме, если страны Евросоюза откажутся от покупки. «Российская нефть будет продаваться по выгодным ценам, и мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили эту сделку», — отметила Йеллен. Ранее URA.RU сообщало, что США вместе со странами-союзниками пришли к соглашению о том, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться введение потолка цен. Запад решил, что под ограничение цены будет попадать только часть партии, которая впервые продается после морской перевозки.