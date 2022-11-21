Россия отказалась сотрудничать с рядом западных стран по поставкам нефти

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

21 ноября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Россия не будет сотрудничать со странами, поддержавшими потолок цен на нефть в рамках антироссийских санкций. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак во время беседы с журналистами. «Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами», — цитирует Александра Новака РИА Новости. Вице-премьер уточнил, что государствам, поддержавшим принцип ценового потолка, не будут осуществляться поставки российских нефтепродуктов. Страны «Большой семерки» и Европейского союза планируют добиться введения ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом Запада на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В США заявляли, что намерены ограничить цены на нефтепродукты на уровне 60 долларов за баррель. В начале ноября страны G7 отказались от плавающей ставки на российскую нефть. США поставили ультиматум Индии из-за потолка цен на нефть. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ограничение цен на нефтепродукты приведет мировую экономику в «темные закоулки».