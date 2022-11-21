21 ноября 2022

Россия отказалась сотрудничать с рядом западных стран по поставкам нефти

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен
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Российские нефтепродукты не будут поставлять странам, поддержавшим потолок цен, заявил Александр Новак Фото:
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Россия не будет сотрудничать со странами, поддержавшими потолок цен на нефть в рамках антироссийских санкций. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак во время беседы с журналистами.

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«Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами», — цитирует Александра Новака РИА Новости. Вице-премьер уточнил, что государствам, поддержавшим принцип ценового потолка, не будут осуществляться поставки российских нефтепродуктов.

Страны «Большой семерки» и Европейского союза планируют добиться введения ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом Запада на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В США заявляли, что намерены ограничить цены на нефтепродукты на уровне 60 долларов за баррель. В начале ноября страны G7 отказались от плавающей ставки на российскую нефть. США поставили ультиматум Индии из-за потолка цен на нефть. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ограничение цен на нефтепродукты приведет мировую экономику в «темные закоулки».

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Россия не будет сотрудничать со странами, поддержавшими потолок цен на нефть в рамках антироссийских санкций. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак во время беседы с журналистами. «Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами», — цитирует Александра Новака РИА Новости. Вице-премьер уточнил, что государствам, поддержавшим принцип ценового потолка, не будут осуществляться поставки российских нефтепродуктов. Страны «Большой семерки» и Европейского союза планируют добиться введения ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом Запада на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В США заявляли, что намерены ограничить цены на нефтепродукты на уровне 60 долларов за баррель. В начале ноября страны G7 отказались от плавающей ставки на российскую нефть. США поставили ультиматум Индии из-за потолка цен на нефть. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ограничение цен на нефтепродукты приведет мировую экономику в «темные закоулки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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