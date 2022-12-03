Сын Трампа осудил отправку денег Украине

03 декабря 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп-младший раскритиковал поддержку Владимира Зеленского Фото: Rebecca Blackwell/AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший резко высказался о финансовой помощи Украине. Так он отреагировал на информацию о запрете религиозных организаций на Украине, связанных с РФ. «[Президент Украины Владимир] Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Он весь о свободе, ребята. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 долларов без какой-либо ответственности», — написал сын Трампа в соцсети Twitter. Он отметил, что власти Украины совершают «набеги» на православные церкви и арестовывают священников. Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей независимости от РПЦ. Служба безопасности Украины провела обыски в храмах УПЦ, там обнаружили «пророссийскую литературу». Позже президент Украины ввел запрет на религиозные организации, связанные с РФ, передает Nation News. США помогают Киеву и отправляют туда военную и финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Власти Украины выразили надежду, что в следующем году получат от Вашингтона не менее 1,1 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей».

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший резко высказался о финансовой помощи Украине. Так он отреагировал на информацию о запрете религиозных организаций на Украине, связанных с РФ. «[Президент Украины Владимир] Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Он весь о свободе, ребята. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 долларов без какой-либо ответственности», — написал сын Трампа в соцсети Twitter. Он отметил, что власти Украины совершают «набеги» на православные церкви и арестовывают священников. Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей независимости от РПЦ. Служба безопасности Украины провела обыски в храмах УПЦ, там обнаружили «пророссийскую литературу». Позже президент Украины ввел запрет на религиозные организации, связанные с РФ, передает Nation News. США помогают Киеву и отправляют туда военную и финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Власти Украины выразили надежду, что в следующем году получат от Вашингтона не менее 1,1 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей».