Украинская православная церковь заявила о независимости от РПЦ

28 мая 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Украинская православная церковь выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно российской спецоперации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. «Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в документе, распространенном УПЦ. Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян 27 мая. В заявлении РПЦ было выражено несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу спецоперации. В конце марта на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.

Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. «Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в документе, распространенном УПЦ. Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян 27 мая. В заявлении РПЦ было выражено несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу спецоперации. В конце марта на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.