27 мая 2022

Украинская православная церковь заявила о независимости от РПЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана на Площади 1905 года. Екатеринбург, храм, церковь
Украинская православная церковь выразила несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно российской спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в документе, распространенном УПЦ. Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян 27 мая. В заявлении РПЦ было выражено несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу спецоперации.

В конце марта на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду.

Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.

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Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. «Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в документе, распространенном УПЦ. Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян 27 мая. В заявлении РПЦ было выражено несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу спецоперации. В конце марта на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду. Спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее цель, заявлял российский глава, — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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