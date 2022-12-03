Макрон: Франция не будет ослаблять себя из-за Украины

03 декабря 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Франция не отправит на Украину оружие, которое вовлекло бы Париж в конфликт, сказал Макрон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция не ослабит свой военный потенциал из-за СВО, а также не станет поставлять на Украину такое оружие, которое бы вовлекло французскую сторону в конфликт непосредственно с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии, потенциал наших солдат», — приводит слова президента TF1 Info . Макрон также добавил, что Франция никогда не станет отправлять Украине вооружение, которое поставило бы Париж в ситуацию вовлеченности в конфликт и нападения на российские территории. Ранее стало известно, что Франция отправляет Украине вооружение в ущерб собственной армии. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, передает телеканал 360.

Франция не ослабит свой военный потенциал из-за СВО, а также не станет поставлять на Украину такое оружие, которое бы вовлекло французскую сторону в конфликт непосредственно с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии, потенциал наших солдат», — приводит слова президента TF1 Info. Макрон также добавил, что Франция никогда не станет отправлять Украине вооружение, которое поставило бы Париж в ситуацию вовлеченности в конфликт и нападения на российские территории. Ранее стало известно, что Франция отправляет Украине вооружение в ущерб собственной армии. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, передает телеканал 360.