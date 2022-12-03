Макрон: Франция не будет ослаблять себя из-за Украины

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Франция не отправит на Украину оружие, которое вовлекло бы Париж в конфликт, сказал Макрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция не ослабит свой военный потенциал из-за СВО, а также не станет поставлять на Украину такое оружие, которое бы вовлекло французскую сторону в конфликт непосредственно с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии, потенциал наших солдат», — приводит слова президента TF1 Info. Макрон также добавил, что Франция никогда не станет отправлять Украине вооружение, которое поставило бы Париж в ситуацию вовлеченности в конфликт и нападения на российские территории.

Ранее стало известно, что Франция отправляет Украине вооружение в ущерб собственной армии. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, передает телеканал 360.

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Франция не ослабит свой военный потенциал из-за СВО, а также не станет поставлять на Украину такое оружие, которое бы вовлекло французскую сторону в конфликт непосредственно с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии, потенциал наших солдат», — приводит слова президента TF1 Info. Макрон также добавил, что Франция никогда не станет отправлять Украине вооружение, которое поставило бы Париж в ситуацию вовлеченности в конфликт и нападения на российские территории. Ранее стало известно, что Франция отправляет Украине вооружение в ущерб собственной армии. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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