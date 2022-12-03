ЕС тоталитарен, Франция должна его покинуть, заявил Флориан Филиппо
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Франция должна покинуть Европейский союз (ЕС), так как она поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
«ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя поместить ее в жесткий кризис. Венгрия не выстраивается за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в полной поддержке Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны его покинуть», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте.
Ранее Филиппо заявил, что Франция должна прекратить оказывать помощь Киеву в спецоперации. Причина в том, что Зеленский создает провокации одну за другой.