Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского 03 декабря 2022 в 20:16 Размер текста - 17 + ЕС тоталитарен, Франция должна его покинуть, заявил Флориан Филиппо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция должна покинуть Европейский союз (ЕС), так как она поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя поместить ее в жесткий кризис. Венгрия не выстраивается за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в полной поддержке Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны его покинуть», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Ранее Филиппо заявил, что Франция должна прекратить оказывать помощь Киеву в спецоперации. Причина в том, что Зеленский создает провокации одну за другой. Франция должна покинуть Европейский союз (ЕС), так как она поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя поместить ее в жесткий кризис. Венгрия не выстраивается за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в полной поддержке Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны его покинуть», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Ранее Филиппо заявил, что Франция должна прекратить оказывать помощь Киеву в спецоперации. Причина в том, что Зеленский создает провокации одну за другой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям