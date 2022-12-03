Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского

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ЕС тоталитарен, Франция должна его покинуть, заявил Флориан Филиппо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция должна покинуть Европейский союз (ЕС), так как она поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя поместить ее в жесткий кризис. Венгрия не выстраивается за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в полной поддержке Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны его покинуть», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте.

Ранее Филиппо заявил, что Франция должна прекратить оказывать помощь Киеву в спецоперации. Причина в том, что Зеленский создает провокации одну за другой.

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Франция должна покинуть Европейский союз (ЕС), так как она поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «ЕС угрожает лишить Венгрию 13 миллиардов евро, рискуя поместить ее в жесткий кризис. Венгрия не выстраивается за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в полной поддержке Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны его покинуть», — написал Филиппо в своем twitter-аккаунте. Ранее Филиппо заявил, что Франция должна прекратить оказывать помощь Киеву в спецоперации. Причина в том, что Зеленский создает провокации одну за другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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