Во Франции раскрыли, чем обернется помощь Зеленскому

Политик Филиппо: поддержка Зеленского и поставка оружия на Украину со стороны Франции плохо кончатся
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция должна прекратить помогать Киеву в спецоперации. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, узнав о новых обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. URA.RU) создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!» — предупредил политик в соцсети.

Филиппо подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что призывы к мирным переговорам являются странными, лишь разжигают конфликт. Он отметил, что «после басни о русской ракете в Польше» — это новая попытка Киева начать «всеобщую войну».

В субботу, 19 ноября, стало известно о том, что украинская армия выпустила 12 ракет по периметру ЗАЭС. По словам советника генерального директора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября.

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Франция должна прекратить помогать Киеву в спецоперации. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, узнав о новых обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. URA.RU) создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!» — предупредил политик в соцсети. Филиппо подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что призывы к мирным переговорам являются странными, лишь разжигают конфликт. Он отметил, что «после басни о русской ракете в Польше» — это новая попытка Киева начать «всеобщую войну». В субботу, 19 ноября, стало известно о том, что украинская армия выпустила 12 ракет по периметру ЗАЭС. По словам советника генерального директора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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