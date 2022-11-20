Франция должна прекратить помогать Киеву в спецоперации. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, узнав о новых обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. URA.RU) создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!» — предупредил политик в соцсети.
Филиппо подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что призывы к мирным переговорам являются странными, лишь разжигают конфликт. Он отметил, что «после басни о русской ракете в Польше» — это новая попытка Киева начать «всеобщую войну».
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Франция должна прекратить помогать Киеву в спецоперации. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, узнав о новых обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. URA.RU) создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!» — предупредил политик в соцсети. Филиппо подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что призывы к мирным переговорам являются странными, лишь разжигают конфликт. Он отметил, что «после басни о русской ракете в Польше» — это новая попытка Киева начать «всеобщую войну». В субботу, 19 ноября, стало известно о том, что украинская армия выпустила 12 ракет по периметру ЗАЭС. По словам советника генерального директора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября.