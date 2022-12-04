Блинкен заявил, что США не хотят обрубать все отношения с Россией

Госсекретарь США: Вашингтон ищет способ надавить на РФ, не включая ее в список спонсоров терроризма
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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Включение России в список спонсоров терроризма будут иметь непредвиденные последствия, пояснил Энтони Блинкен Фото:
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В США ищут способ усилить давление на Россию, не включая ее при этом в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы в постоянном режиме изучаем разные методы, к которым мы можем прибегнуть, чтобы усилить давление [на РФ]. Мы работаем с Конгрессом над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [страны] в список спонсоров терроризма, что может иметь непредвиденные последствия», — заявил Блинкен в эфире телеканала CNN. Он также уточнил, что антироссийские санкции имеют действие, но оно раскрывается со временем.

Ранее Европарламент признал Россию «страной-спонсором терроризма». Тем не менее в США отказались признавать Россию таковой, так как это может иметь ряд нежелательных последствий. Например, может помешать зерновой сделке, в которой Россия является ключевым действующим лицом.

США и страны Запада начали вводить санкции против РФ в связи со спецоперацией, которую Россия начала с 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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В США ищут способ усилить давление на Россию, не включая ее при этом в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы в постоянном режиме изучаем разные методы, к которым мы можем прибегнуть, чтобы усилить давление [на РФ]. Мы работаем с Конгрессом над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [страны] в список спонсоров терроризма, что может иметь непредвиденные последствия», — заявил Блинкен в эфире телеканала CNN. Он также уточнил, что антироссийские санкции имеют действие, но оно раскрывается со временем. Ранее Европарламент признал Россию «страной-спонсором терроризма». Тем не менее в США отказались признавать Россию таковой, так как это может иметь ряд нежелательных последствий. Например, может помешать зерновой сделке, в которой Россия является ключевым действующим лицом. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ в связи со спецоперацией, которую Россия начала с 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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