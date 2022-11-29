США отказались признавать Россию спонсором терроризма

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США решили не включать Россию в список стран, которые являются спонсорами терроризма. Об этом сообщил постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер. «США не будут включать РФ в свой список стран — спонсоров терроризма. Это среди прочего может помешать зерновой сделке», — заявил Карпентер. Информацию приводит ТАСС. Ранее Европарламент признал Россию спонсором терроризма, передает телеканал 360. Аналогичные меры приняли Эстония и Латвия. Страны Запада вводят ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине. При этом МИД РФ не стал признавать Украину террористическим государством. В министерстве отметили, что не хотят копировать подход Запада и прибегать к таким мерам в отношении всех неугодных стран. Россия и Украина заключили сделку с Турцией по вывозу зерна из украинских портов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о планах продлить договор на 120 дней.