США отказались признавать Россию спонсором терроризма

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
США решили не вводить ограничения из-за зерновой сделки Фото:

США решили не включать Россию в список стран, которые являются спонсорами терроризма. Об этом сообщил постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер.

«США не будут включать РФ в свой список стран — спонсоров терроризма. Это среди прочего может помешать зерновой сделке», — заявил Карпентер. Информацию приводит ТАСС.

Что такое зерновая сделка России и Украины

Ранее Европарламент признал Россию спонсором терроризма, передает телеканал 360. Аналогичные меры приняли Эстония и Латвия. Страны Запада вводят ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине. При этом МИД РФ не стал признавать Украину террористическим государством. В министерстве отметили, что не хотят копировать подход Запада и прибегать к таким мерам в отношении всех неугодных стран.

Россия и Украина заключили сделку с Турцией по вывозу зерна из украинских портов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о планах продлить договор на 120 дней.

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США решили не включать Россию в список стран, которые являются спонсорами терроризма. Об этом сообщил постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер. «США не будут включать РФ в свой список стран — спонсоров терроризма. Это среди прочего может помешать зерновой сделке», — заявил Карпентер. Информацию приводит ТАСС. Ранее Европарламент признал Россию спонсором терроризма, передает телеканал 360. Аналогичные меры приняли Эстония и Латвия. Страны Запада вводят ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине. При этом МИД РФ не стал признавать Украину террористическим государством. В министерстве отметили, что не хотят копировать подход Запада и прибегать к таким мерам в отношении всех неугодных стран. Россия и Украина заключили сделку с Турцией по вывозу зерна из украинских портов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о планах продлить договор на 120 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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