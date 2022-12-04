Самолет, летящий из Турции в Екатеринбург, экстренно сел в Казани. Скрин

05 декабря 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Самолет из Антальи должен был приземлиться в Кольцово, однако улетел в Казань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туристы, летящие из Антальи (Турция) в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Кольцово. «Сейчас самолет рейса 2S-1713 находится в Казани. Он должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана», — рассказали в справочной службе аэропорта Кольцово. О причинах на данный момент не сообщается. На сайте аэропорта Кольцово указано планируемое время вылета самолета из Казани — 5 декабря в 12:20. В Екатеринбург самолет должен приземлится в 16 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен Ранее URA.RU сообщало, что Уральская транспортная прокуратура готовит тотальную проверку в Кольцово. Силовики проверят екатеринбургский аэропорт на готовность к работе в сложных погодных условиях. Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Туристы, летящие из Антальи (Турция) в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Кольцово. «Сейчас самолет рейса 2S-1713 находится в Казани. Он должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана», — рассказали в справочной службе аэропорта Кольцово. О причинах на данный момент не сообщается. На сайте аэропорта Кольцово указано планируемое время вылета самолета из Казани — 5 декабря в 12:20. В Екатеринбург самолет должен приземлится в 16 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен Ранее URA.RU сообщало, что Уральская транспортная прокуратура готовит тотальную проверку в Кольцово. Силовики проверят екатеринбургский аэропорт на готовность к работе в сложных погодных условиях.