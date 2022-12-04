04 декабря 2022
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Самолет, летящий из Турции в Екатеринбург, экстренно сел в Казани. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Самолет из Антальи должен был приземлиться в Кольцово, однако улетел в Казань Фото:

Туристы, летящие из Антальи (Турция) в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Кольцово.

«Сейчас самолет рейса 2S-1713 находится в Казани. Он должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана», — рассказали в справочной службе аэропорта Кольцово. О причинах на данный момент не сообщается.

На сайте аэропорта Кольцово указано планируемое время вылета самолета из Казани — 5 декабря в 12:20. В Екатеринбург самолет должен приземлится в 16 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен

Ранее URA.RU сообщало, что Уральская транспортная прокуратура готовит тотальную проверку в Кольцово. Силовики проверят екатеринбургский аэропорт на готовность к работе в сложных погодных условиях.

Фото:

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Туристы, летящие из Антальи (Турция) в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта Кольцово. «Сейчас самолет рейса 2S-1713 находится в Казани. Он должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана», — рассказали в справочной службе аэропорта Кольцово. О причинах на данный момент не сообщается. На сайте аэропорта Кольцово указано планируемое время вылета самолета из Казани — 5 декабря в 12:20. В Екатеринбург самолет должен приземлится в 16 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен Ранее URA.RU сообщало, что Уральская транспортная прокуратура готовит тотальную проверку в Кольцово. Силовики проверят екатеринбургский аэропорт на готовность к работе в сложных погодных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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