Силовики проверят, как аэропорт Кольцово работает во время мороза и снегопада

Уральская транспортная прокуратура готовит тотальную проверку в аэропорту Кольцово

Аэропорт Кольцово проверят на готовность к сложным погодным условиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аэропорт Кольцово проверят на готовность к работе в сложных погодных условиях. Соответствующее поручение дал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами во всех 27 аэропортах региона, в том числе и в Свердловской области, проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово пассажиров и персонал выводят из здания аэропорта из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги. Уточняется, что в аэропорту проверяют систему противопожарной сигнализации.