Силовики проверят, как аэропорт Кольцово работает во время мороза и снегопада

Аэропорт Кольцово проверят на готовность к работе в сложных погодных условиях. Соответствующее поручение дал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.
«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами во всех 27 аэропортах региона, в том числе и в Свердловской области, проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово пассажиров и персонал выводят из здания аэропорта из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги. Уточняется, что в аэропорту проверяют систему противопожарной сигнализации.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Аэропорт Кольцово проверят на готовность к работе в сложных погодных условиях. Соответствующее поручение дал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами во всех 27 аэропортах региона, в том числе и в Свердловской области, проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово пассажиров и персонал выводят из здания аэропорта из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги. Уточняется, что в аэропорту проверяют систему противопожарной сигнализации.