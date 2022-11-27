27 ноября 2022

Силовики проверят, как аэропорт Кольцово работает во время мороза и снегопада

Уральская транспортная прокуратура готовит тотальную проверку в аэропорту Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Аэропорт Кольцово проверят на готовность к сложным погодным условиям Фото:

Аэропорт Кольцово проверят на готовность к работе в сложных погодных условиях. Соответствующее поручение дал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами во всех 27 аэропортах региона, в том числе и в Свердловской области, проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово пассажиров и персонал выводят из здания аэропорта из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги. Уточняется, что в аэропорту проверяют систему противопожарной сигнализации.

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Аэропорт Кольцово проверят на готовность к работе в сложных погодных условиях. Соответствующее поручение дал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами во всех 27 аэропортах региона, в том числе и в Свердловской области, проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово пассажиров и персонал выводят из здания аэропорта из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги. Уточняется, что в аэропорту проверяют систему противопожарной сигнализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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