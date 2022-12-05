Япония сделает исключение по потолку цен на нефть из РФ

МИД Японии: страна не будет вводить потолок цен на нефть в рамках проекта «Сахалин-2»

05 декабря 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Япония ввела потолок цен в отношении России, исключив из санкционной меры «Сахалин-2» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония не будет вводить потолок цен в отношении совместного с Россией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщили в японском МИД. «Япония в понедельник ввела потолок цен на российскую нефть, однако он не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта „Сахалин-2“», — сообщили в японском министерстве. Его сообщение передает ТАСС. В МИД Японии отметили, что такое решение было принято правительством, исходя из соображений энергетической безопасности. «Сахалин-2» — нефтегазовый проект России и Японии на острове Сахалин, в рамках которого 60% добытого сжиженного газа предназначено японской стороне. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна не покинет проект. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начнет действовать с 5 декабря. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на российское топливо будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка, передает телеканал 360.

Япония не будет вводить потолок цен в отношении совместного с Россией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщили в японском МИД. «Япония в понедельник ввела потолок цен на российскую нефть, однако он не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта „Сахалин-2“», — сообщили в японском министерстве. Его сообщение передает ТАСС. В МИД Японии отметили, что такое решение было принято правительством, исходя из соображений энергетической безопасности. «Сахалин-2» — нефтегазовый проект России и Японии на острове Сахалин, в рамках которого 60% добытого сжиженного газа предназначено японской стороне. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна не покинет проект. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начнет действовать с 5 декабря. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на российское топливо будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка, передает телеканал 360.