Япония сделает исключение по потолку цен на нефть из РФ

Япония не будет вводить потолок цен в отношении совместного с Россией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщили в японском МИД.
«Япония в понедельник ввела потолок цен на российскую нефть, однако он не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта „Сахалин-2“», — сообщили в японском министерстве. Его сообщение передает ТАСС. В МИД Японии отметили, что такое решение было принято правительством, исходя из соображений энергетической безопасности.
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект России и Японии на острове Сахалин, в рамках которого 60% добытого сжиженного газа предназначено японской стороне. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна не покинет проект.
Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начнет действовать с 5 декабря. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на российское топливо будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка, передает телеканал 360.
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Япония не будет вводить потолок цен в отношении совместного с Россией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщили в японском МИД. «Япония в понедельник ввела потолок цен на российскую нефть, однако он не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта „Сахалин-2“», — сообщили в японском министерстве. Его сообщение передает ТАСС. В МИД Японии отметили, что такое решение было принято правительством, исходя из соображений энергетической безопасности. «Сахалин-2» — нефтегазовый проект России и Японии на острове Сахалин, в рамках которого 60% добытого сжиженного газа предназначено японской стороне. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна не покинет проект. Ранее страны Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть. Оно установится на отметке 60 долларов за баррель. Санкционная мера Европы в отношении России начнет действовать с 5 декабря. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на российское топливо будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка, передает телеканал 360.