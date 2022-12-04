04 декабря 2022
03 декабря 2022

Многодетную мать из Пермского края поймали на торговле наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики, вещдок, гашиш
Полицейские задержали пермячку с наркотиками Фото:

Многодетную мать из Пермского края будут судить за незаконную торговлю наркотическими средствами. Выращенную дома марихуану, женщина пыталась продать, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Подробности о противоправной деятельности 37-летней пермячки рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Весной многодетная мать из Пермского края заказала через интернет семена наркотического растения, вырастила у себя дома несколько кустов конопли, после чего решила продать. При въезде в Краснокамск полицейские задержали пермячку и изъяли у нее наркотики», — сообщили в ведомстве.

Женщина рассказала полицейским, что выращивала коноплю для собственного употребления, но, когда возникли проблемы с деньгами, решила продать наркотики. По словам пермячки, муж был не в курсе ее пристрастий к запрещенным веществам. На время следствия многодетная мать находилась под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.

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Многодетную мать из Пермского края будут судить за незаконную торговлю наркотическими средствами. Выращенную дома марихуану, женщина пыталась продать, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Подробности о противоправной деятельности 37-летней пермячки рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Весной многодетная мать из Пермского края заказала через интернет семена наркотического растения, вырастила у себя дома несколько кустов конопли, после чего решила продать. При въезде в Краснокамск полицейские задержали пермячку и изъяли у нее наркотики», — сообщили в ведомстве. Женщина рассказала полицейским, что выращивала коноплю для собственного употребления, но, когда возникли проблемы с деньгами, решила продать наркотики. По словам пермячки, муж был не в курсе ее пристрастий к запрещенным веществам. На время следствия многодетная мать находилась под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.
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