Многодетную мать из Пермского края поймали на торговле наркотиками

05 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали пермячку с наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетную мать из Пермского края будут судить за незаконную торговлю наркотическими средствами. Выращенную дома марихуану, женщина пыталась продать, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Подробности о противоправной деятельности 37-летней пермячки рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Весной многодетная мать из Пермского края заказала через интернет семена наркотического растения, вырастила у себя дома несколько кустов конопли, после чего решила продать. При въезде в Краснокамск полицейские задержали пермячку и изъяли у нее наркотики», — сообщили в ведомстве. Женщина рассказала полицейским, что выращивала коноплю для собственного употребления, но, когда возникли проблемы с деньгами, решила продать наркотики. По словам пермячки, муж был не в курсе ее пристрастий к запрещенным веществам. На время следствия многодетная мать находилась под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.

Многодетную мать из Пермского края будут судить за незаконную торговлю наркотическими средствами. Выращенную дома марихуану, женщина пыталась продать, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Подробности о противоправной деятельности 37-летней пермячки рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Весной многодетная мать из Пермского края заказала через интернет семена наркотического растения, вырастила у себя дома несколько кустов конопли, после чего решила продать. При въезде в Краснокамск полицейские задержали пермячку и изъяли у нее наркотики», — сообщили в ведомстве. Женщина рассказала полицейским, что выращивала коноплю для собственного употребления, но, когда возникли проблемы с деньгами, решила продать наркотики. По словам пермячки, муж был не в курсе ее пристрастий к запрещенным веществам. На время следствия многодетная мать находилась под подпиской о невыезде. Сейчас расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.