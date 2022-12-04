Ястреб не получил повреждений Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) ястреб выбил на балконе стекла и оккупировал балкон. Об этом 5 декабря URA.RU сообщила местная жительница, пострадавшая от налета хищной птицы.

«Обедали на кухне. Слышим звон, как будто упал сервант с посудой. Зашла в комнату, а там этот кабанчик скачет по балкону», — рассказала URA.RU читательница и поделилась фотографиями ястреба и причиненного им урона.

По словам женщины, видимых повреждений ястреб не получил, но при этом покидать балкон хищник не собирается. Поэтому она вызвала домой спасателей и ждет их приезда.

Обновлено в 14:52 по Уральскому времени:

«Приезда спасателей ястреб так и не дождался. В какой-то момент он освоился и упорхнул с балкона», — отметила URA.RU жительница Озерска.

Покидать балкон хищник отказывается Фото: читатель URA.RU