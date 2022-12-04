04 декабря 2022

Ястреб разбил стекла у челябинской семьи и оккупировал балкон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Традиционный сплав по реке Чусовой движения
Ястреб не получил повреждений Фото:

В Озерске (Челябинская область) ястреб выбил на балконе стекла и оккупировал балкон. Об этом 5 декабря URA.RU сообщила местная жительница, пострадавшая от налета хищной птицы.

«Обедали на кухне. Слышим звон, как будто упал сервант с посудой. Зашла в комнату, а там этот кабанчик скачет по балкону», — рассказала URA.RU читательница и поделилась фотографиями ястреба и причиненного им урона.

По словам женщины, видимых повреждений ястреб не получил, но при этом покидать балкон хищник не собирается. Поэтому она вызвала домой спасателей и ждет их приезда.

Обновлено в 14:52 по Уральскому времени:

«Приезда спасателей ястреб так и не дождался. В какой-то момент он освоился и упорхнул с балкона», — отметила URA.RU жительница Озерска.

Покидать балкон хищник отказывается
Фото:
Ястреб полностью выбил стеклопакет
Фото:

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Озерске (Челябинская область) ястреб выбил на балконе стекла и оккупировал балкон. Об этом 5 декабря URA.RU сообщила местная жительница, пострадавшая от налета хищной птицы. «Обедали на кухне. Слышим звон, как будто упал сервант с посудой. Зашла в комнату, а там этот кабанчик скачет по балкону», — рассказала URA.RU читательница и поделилась фотографиями ястреба и причиненного им урона. По словам женщины, видимых повреждений ястреб не получил, но при этом покидать балкон хищник не собирается. Поэтому она вызвала домой спасателей и ждет их приезда. Обновлено в 14:52 по Уральскому времени: «Приезда спасателей ястреб так и не дождался. В какой-то момент он освоился и упорхнул с балкона», — отметила URA.RU жительница Озерска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...