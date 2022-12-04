04 декабря 2022

В Перми придумали памятные сувениры для отправляющихся на службу. Фото

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Интервью с Вячеславом Енбаевым. Екатеринбург, жетон военнослужащего, военная разведка
Сувенир изготовят за одни сутки Фото:

Пермская фирма, занимающаяся нанесением фото и надписей на различные предметы, предложила пермякам новый вид продукции. Речь — об «армейских» жетонах с фотографией близких людей.

«Работа на заказ. Жетон с вашим фото, а на обратной стороне — текст по вашему желанию. Быстрое изготовление в течении суток», — указано в рекламном посте группы «Оригинальные подарки | Сувениры» в соцсети «ВКонтакте».

Настоящие армейские жетоны имеют гравировку в виде специальных знаков, по которым можно быстро опознать раненых или погибших в боевых условиях. А жетоны с фотографиями делаются как сувенир, чтобы у военного на шее всегда с собой была фотография. В посте показали пример таких работ.

Предполагается, что вот так будет выглядеть жетон

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Пермская фирма, занимающаяся нанесением фото и надписей на различные предметы, предложила пермякам новый вид продукции. Речь — об «армейских» жетонах с фотографией близких людей. «Работа на заказ. Жетон с вашим фото, а на обратной стороне — текст по вашему желанию. Быстрое изготовление в течении суток», — указано в рекламном посте группы «Оригинальные подарки | Сувениры» в соцсети «ВКонтакте». Настоящие армейские жетоны имеют гравировку в виде специальных знаков, по которым можно быстро опознать раненых или погибших в боевых условиях. А жетоны с фотографиями делаются как сувенир, чтобы у военного на шее всегда с собой была фотография. В посте показали пример таких работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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