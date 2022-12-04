Сувенир изготовят за одни сутки Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пермская фирма, занимающаяся нанесением фото и надписей на различные предметы, предложила пермякам новый вид продукции. Речь — об «армейских» жетонах с фотографией близких людей.

«Работа на заказ. Жетон с вашим фото, а на обратной стороне — текст по вашему желанию. Быстрое изготовление в течении суток», — указано в рекламном посте группы «Оригинальные подарки | Сувениры» в соцсети «ВКонтакте».

Настоящие армейские жетоны имеют гравировку в виде специальных знаков, по которым можно быстро опознать раненых или погибших в боевых условиях. А жетоны с фотографиями делаются как сувенир, чтобы у военного на шее всегда с собой была фотография. В посте показали пример таких работ.