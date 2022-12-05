Власти Нижневартовска окажут помощь школьникам из дома, где произошел взрыв газа

05 декабря 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Школьников обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) школьников из поврежденного при взрыве газа дома обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канали администрации Нижневартовска. «По поручению руководителя муниципалитета специалисты профильных служб администрации города сейчас сверяются списки детей, проживающих в доме. Образовательные организации готовы обеспечить их всем необходимым, (включая компьютерную технику, письменные принадлежности, одежду). Известно, что в доме проживают 42 ребенка. Сейчас на каждую семью составляют социальную карту», — говорится в сообщении. Также в мэрии заявили, что будет проводиться расселение жителей не только из поврежденного дома, но и из соседних. «Принято решение о расселении нескольких подъездов из соседних домов, наиболее близко расположенных к месту происшествия», — сообщили в администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь.

В Нижневартовске (ХМАО) школьников из поврежденного при взрыве газа дома обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канали администрации Нижневартовска. «По поручению руководителя муниципалитета специалисты профильных служб администрации города сейчас сверяются списки детей, проживающих в доме. Образовательные организации готовы обеспечить их всем необходимым, (включая компьютерную технику, письменные принадлежности, одежду). Известно, что в доме проживают 42 ребенка. Сейчас на каждую семью составляют социальную карту», — говорится в сообщении. Также в мэрии заявили, что будет проводиться расселение жителей не только из поврежденного дома, но и из соседних. «Принято решение о расселении нескольких подъездов из соседних домов, наиболее близко расположенных к месту происшествия», — сообщили в администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь.