Власти Нижневартовска окажут помощь школьникам из дома, где произошел взрыв газа

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Обрушение дома по Харьковской, 52а. Тюмень, мчс, обрушение дома
Школьников обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) школьников из поврежденного при взрыве газа дома обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канали администрации Нижневартовска.

«По поручению руководителя муниципалитета специалисты профильных служб администрации города сейчас сверяются списки детей, проживающих в доме. Образовательные организации готовы обеспечить их всем необходимым, (включая компьютерную технику, письменные принадлежности, одежду). Известно, что в доме проживают 42 ребенка. Сейчас на каждую семью составляют социальную карту», — говорится в сообщении.

Также в мэрии заявили, что будет проводиться расселение жителей не только из поврежденного дома, но и из соседних. «Принято решение о расселении нескольких подъездов из соседних домов, наиболее близко расположенных к месту происшествия», — сообщили в администрации Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь.

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В Нижневартовске (ХМАО) школьников из поврежденного при взрыве газа дома обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канали администрации Нижневартовска. «По поручению руководителя муниципалитета специалисты профильных служб администрации города сейчас сверяются списки детей, проживающих в доме. Образовательные организации готовы обеспечить их всем необходимым, (включая компьютерную технику, письменные принадлежности, одежду). Известно, что в доме проживают 42 ребенка. Сейчас на каждую семью составляют социальную карту», — говорится в сообщении. Также в мэрии заявили, что будет проводиться расселение жителей не только из поврежденного дома, но и из соседних. «Принято решение о расселении нескольких подъездов из соседних домов, наиболее близко расположенных к месту происшествия», — сообщили в администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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