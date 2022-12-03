03 декабря 2022
02 декабря 2022

Глава Нижневартовска дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, эвакуация, последствия, днр, донецк, пострадавший, взрыв, скорая помощь, точка у, обстрел, терракт
ПВР расположен в школе №8 Фото:

Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь. Об этом заявил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в telegram-канале.

«Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь. Для обогрева вартовчан предоставлены 4 автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда», — сообщил Кощенко.

Также глава Нижневартовска заявил, что в городе появится горячая линия для пострадавших. Пункт временного размещения располагается на базе восьмой школы города.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска выехал к месту взрыва в жилой многоэтажке. На месте ЧП он будет координировать действия всех специальных служб.

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Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь. Об этом заявил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в telegram-канале. «Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь. Для обогрева вартовчан предоставлены 4 автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда», — сообщил Кощенко. Также глава Нижневартовска заявил, что в городе появится горячая линия для пострадавших. Пункт временного размещения располагается на базе восьмой школы города. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска выехал к месту взрыва в жилой многоэтажке. На месте ЧП он будет координировать действия всех специальных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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