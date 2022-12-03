Глава Нижневартовска дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП

Жителей взорвавшегося дома в Нижневартовске обеспечат всем необходимым и незамедлительно будут оказывать помощь. Об этом заявил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в telegram-канале.
«Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь. Для обогрева вартовчан предоставлены 4 автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда», — сообщил Кощенко.
Также глава Нижневартовска заявил, что в городе появится горячая линия для пострадавших. Пункт временного размещения располагается на базе восьмой школы города.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска выехал к месту взрыва в жилой многоэтажке. На месте ЧП он будет координировать действия всех специальных служб.
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