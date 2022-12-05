Уровень заболеваемости ОРВИ у взрослых выше эпидпорога на 95% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Об этом URA.RU 5 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 70,2%, в том числе среди взрослого населения на 95%, детей школьного возраста — 70,9%, детей от трех до шести лет — 6,9%, детей до трех лет — 18%. В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неблагополучная», — уточнили в ведомстве.

С 25 ноября по 2 декабря зарегистрировано на 27,6% заболевших по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость растет среди всех возрастов: взрослого населения на 23,1%, школьников на 25%, детей от трех до шести лет на 15,2% и детей до трех лет — 17,3%.