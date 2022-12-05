WSJ: США предотвратили удар Украины по России

WSJ: США тайно ухудшили HIMARS, чтобы не дать Украине ударить по РФ

05 декабря 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Удары по России отправленными на Украину HIMARS невозможны Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США изменили ракетные установки HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для нанесения ударов по России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. «США тайно модифицировали усовершенствованные ракетные установки HIMARS, которые передали Украине, чтобы их нельзя было применить для запуска ракет большой дальности по территории России», — сообщает издание. Как отмечают источники газеты, с июня США поставили Киеву 20 пусковых установок артиллерийской ракетной системы HIMARS и ракеты с радиусом действия почти 50 миль. При этом, как писал Reuters, Пентагон намерен начать поставлять Украине бомбы, которые позволят наносить удары по тылу России. Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал НАТО нанести превентивные удары по России и не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.

США изменили ракетные установки HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для нанесения ударов по России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. «США тайно модифицировали усовершенствованные ракетные установки HIMARS, которые передали Украине, чтобы их нельзя было применить для запуска ракет большой дальности по территории России», — сообщает издание. Как отмечают источники газеты, с июня США поставили Киеву 20 пусковых установок артиллерийской ракетной системы HIMARS и ракеты с радиусом действия почти 50 миль. При этом, как писал Reuters, Пентагон намерен начать поставлять Украине бомбы, которые позволят наносить удары по тылу России. Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал НАТО нанести превентивные удары по России и не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.