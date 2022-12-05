05 декабря 2022

Bloomberg: у Зеленского и Байдена общая цель, но разные приоритеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Для Байдена стало бы катастрофой прямое вмешательство США в конфликт и расширение масштабов военных действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на общую цель США и Украины — победить в конфликте с РФ, Вашингтон старается избежать прямого столкновения с Москвой в то время, как для Киева вмешательство Штатов стало бы настоящим спасением. Об этом пишет Bloomberg.

«Общая картина заключается в том, что Киев и Вашингтон работают над достижением результата, который 10 месяцев назад казался бы чудесным — победой, которая обеспечивает выживание Украины и оставляет Россию стратегически искалеченной», — написали в издании. Однако президент США Джо Байден дал понять, что помочь Украине — так же важно, как избежать прямого конфликта с РФ.

По словам автора статьи, для американского лидера стало бы катастрофой вмешательство Штатов и расширение конфликта. В то же время для президента Украины Владимира Зеленского участие американской стороны в конфликте стало бы настоящим спасением.

После начала спецоперации РФ на Украине США активно помогают Киеву поставками вооружения и гуманитарной помощи. Однако они стараются избежать эскалации. Так, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что государству необходимо избежать войны с Россией. Также он отметил необходимость не допустить расширения украинского конфликта. Об этом сообщает Life.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на общую цель США и Украины — победить в конфликте с РФ, Вашингтон старается избежать прямого столкновения с Москвой в то время, как для Киева вмешательство Штатов стало бы настоящим спасением. Об этом пишет Bloomberg. «Общая картина заключается в том, что Киев и Вашингтон работают над достижением результата, который 10 месяцев назад казался бы чудесным — победой, которая обеспечивает выживание Украины и оставляет Россию стратегически искалеченной», — написали в издании. Однако президент США Джо Байден дал понять, что помочь Украине — так же важно, как избежать прямого конфликта с РФ. По словам автора статьи, для американского лидера стало бы катастрофой вмешательство Штатов и расширение конфликта. В то же время для президента Украины Владимира Зеленского участие американской стороны в конфликте стало бы настоящим спасением. После начала спецоперации РФ на Украине США активно помогают Киеву поставками вооружения и гуманитарной помощи. Однако они стараются избежать эскалации. Так, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что государству необходимо избежать войны с Россией. Также он отметил необходимость не допустить расширения украинского конфликта. Об этом сообщает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...