После новости URA.RU прокуратура проверит транспортников Златоуста, высадивших пассажиров на мороз

Ситуацию с работой переезда в Златоусте проверит транспортная прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура после публикации URA.RU разберется в инциденте с высадкой пассажиров на мороз. ЧП произошло в Златоусте Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку проведет Златоустовская транспортная прокуратура.

«Будет дана оценка причинам длительного закрытия железнодорожного переезда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры разберутся в работе переезда на 1937 км перегона Златоуст—Аносово Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Очевидцы сообщили, что 4 декабря из автобуса возле переезда после 40 минут ожидания возле шлагбаума водитель попросил пассажиров освободить салон. В итоге людям, в том числе трем детям, пришлось по морозу идти до района седьмого жилучастка в течение трех часов. Часть пути пролегала по лесу и в гору.