05 декабря 2022

После новости URA.RU прокуратура проверит транспортников Златоуста, высадивших пассажиров на мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на Челябинский цинковый завод. Челябинск, знак, стоп, переезд железнодорожный
Ситуацию с работой переезда в Златоусте проверит транспортная прокуратура Фото:

Уральская транспортная прокуратура после публикации URA.RU разберется в инциденте с высадкой пассажиров на мороз. ЧП произошло в Златоусте Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку проведет Златоустовская транспортная прокуратура.

«Будет дана оценка причинам длительного закрытия железнодорожного переезда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры разберутся в работе переезда на 1937 км перегона Златоуст—Аносово Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Очевидцы сообщили, что 4 декабря из автобуса возле переезда после 40 минут ожидания возле шлагбаума водитель попросил пассажиров освободить салон. В итоге людям, в том числе трем детям, пришлось по морозу идти до района седьмого жилучастка в течение трех часов. Часть пути пролегала по лесу и в гору.

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Уральская транспортная прокуратура после публикации URA.RU разберется в инциденте с высадкой пассажиров на мороз. ЧП произошло в Златоусте Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку проведет Златоустовская транспортная прокуратура. «Будет дана оценка причинам длительного закрытия железнодорожного переезда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Сотрудники прокуратуры разберутся в работе переезда на 1937 км перегона Златоуст—Аносово Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Очевидцы сообщили, что 4 декабря из автобуса возле переезда после 40 минут ожидания возле шлагбаума водитель попросил пассажиров освободить салон. В итоге людям, в том числе трем детям, пришлось по морозу идти до района седьмого жилучастка в течение трех часов. Часть пути пролегала по лесу и в гору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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