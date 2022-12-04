Пассажирам в Златоусте пришлось добираться домой по морозу пешком три часа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водитель автобуса маршрута № 11 в Златоусте Челябинской области 4 декабря высадил на мороз пассажиров, и им пришлось идти пешком 13 км. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, водителя накажут.

«Мы разобрались в ситуации. Переезд закрыли из-за поезда, и водитель находился на маршруте, пока мог там оставаться технически. В „РЖД“ диспетчеры не пояснили, как долго будет закрыт железнодорожный переезд. Объехать из-за погоды было невозможно. Однако решение покинуть маршрут водитель принял самостоятельно, за что к нему предпримут меры воздействия», — отметили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

Инцидент произошел 4 декабря в 19:54 по уральскому времени. Как очевидцы сообщили сотрудникам telegram-канала «Наш Златоуст», водитель высадил пассажиров и уехал после 40 минут ожидания поезда. Все это время шлагбаум был закрыт. В автобусе было три школьника, салон был полон пассажиров.

Информацию о произошедшем URA.RU подтвердила председатель КТОСа Любовь Бабушкина. Собеседница отметила, что людям до улиц Маевок и Боровой пришлось идти в вечернее время три часа. Инцидент с высаживанием пассажиров произошел впервые, отметила Бабушкина. Однако добраться в район сложно всегда: общественный транспорт ходит до 20 часов.

В мэрии Златоуста обратили внимание на то, что транспортная доступность седьмого жилучастка давно вызывает нарекания. Решение вопроса по поручению мэра Максима Пекарского ускорят. Юрист Константин Акулич отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что за доставку по маршруту отвечает лицензированный перевозчик. Транспортная услуга в любом случае должна оказываться качественно.