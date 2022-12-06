Baza: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область

Так как резервуары были пусты, крупного пожара удалось избежать
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Они упали в нескольких метрах от топливных резервуаров.
«Ночью произошел налет на комбинат в 80 километрах от границы России и Украины. Предположительно, было два беспилотника», — пишет Baza. Дроны взорвались в трех метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива, которые в тот момент были пусты. Поэтому крупного пожара не случилось.
Ранее сообщалось об атаке беспилотника на курский аэродром, в результате которой загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.