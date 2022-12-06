Baza: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область

06 декабря 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Так как резервуары были пусты, крупного пожара удалось избежать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Они упали в нескольких метрах от топливных резервуаров. «Ночью произошел налет на комбинат в 80 километрах от границы России и Украины. Предположительно, было два беспилотника», — пишет Baza. Дроны взорвались в трех метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива, которые в тот момент были пусты. Поэтому крупного пожара не случилось. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на курский аэродром, в результате которой загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Они упали в нескольких метрах от топливных резервуаров. «Ночью произошел налет на комбинат в 80 километрах от границы России и Украины. Предположительно, было два беспилотника», — пишет Baza. Дроны взорвались в трех метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива, которые в тот момент были пусты. Поэтому крупного пожара не случилось. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на курский аэродром, в результате которой загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.