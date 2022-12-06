Baza: беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область

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Фортум. Челябинск., тэц3, резервуар
Так как резервуары были пусты, крупного пожара удалось избежать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Они упали в нескольких метрах от топливных резервуаров.

«Ночью произошел налет на комбинат в 80 километрах от границы России и Украины. Предположительно, было два беспилотника», — пишет Baza. Дроны взорвались в трех метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива, которые в тот момент были пусты. Поэтому крупного пожара не случилось.

Ранее сообщалось об атаке беспилотника на курский аэродром, в результате которой загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области. Они упали в нескольких метрах от топливных резервуаров. «Ночью произошел налет на комбинат в 80 километрах от границы России и Украины. Предположительно, было два беспилотника», — пишет Baza. Дроны взорвались в трех метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива, которые в тот момент были пусты. Поэтому крупного пожара не случилось. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на курский аэродром, в результате которой загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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