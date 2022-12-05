В Курской области в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель

06 декабря 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают спецслужбы, заявил Старовойт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — написал губернатор в своем telegram-канале . Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, а пожар локализуется. Уточняется, что на месте происшествия работают спецслужбы.

В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, а пожар локализуется. Уточняется, что на месте происшествия работают спецслужбы.