05 декабря 2022

В Курской области в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На месте происшествия работают спецслужбы, заявил Старовойт Фото:

В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, а пожар локализуется. Уточняется, что на месте происшествия работают спецслужбы.

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В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, а пожар локализуется. Уточняется, что на месте происшествия работают спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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