Глава Нижневартовска объяснил, когда будет объявлен траур из-за взрыва газа в жилом доме

Глава Нижневартовска: траур в городе будет объявлен после завершения спасательной операции

06 декабря 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кощенко лично контролировал ход спасательной операции в жилом доме, где взорвался газ Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил, что в администрации обсуждается вопрос объявления траура по погибшим от взрыва газа жителям. Глава города рассказал журналисту URA.RU в ходе проведения поисково-спасательной операции, что решение о дне траура будет принято по ее итогам. «Вопрос будет обсуждаться. Будем думать. Аварийно-спасательная операция завершается только сегодня, решение о дне траура можно принять только по ее по итогам, когда уже окончательно станет известно, что людей под завалами больше нет», — прокомментировал Кощенко. В Нижневартовске отменили все праздничные мероприятия и конкурсы. К концу дня спасатели планируют завершить поисково-спасательную операцию и закончить разбор завалов. Тела семерых погибших, которые ранее были объявлены пропавшими без вести, извлекли из-под обломков. По завершении работ будет решаться вопрос о сносе или восстановлении дома. Ранее URA.RU писало о сроках завершения аварийно-спасательных и поисковых работ в жилом доме Нижневартовска, где произошел взрыв газа. Начальник главного управления МЧС России по ХМАО Петр Кугуй сообщил, что спасатели планируют закончить разбор завалов до конца суток. В пятиэтажном доме 6а на улице Мира вечером 4 декабря произошел взрыв газа. По версии следствия, местный житель пытался установить горелку на газовый баллон. Разрушено два подъезда, спасатели достали из-под завалов тела восьми погибших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил, что в администрации обсуждается вопрос объявления траура по погибшим от взрыва газа жителям. Глава города рассказал журналисту URA.RU в ходе проведения поисково-спасательной операции, что решение о дне траура будет принято по ее итогам. «Вопрос будет обсуждаться. Будем думать. Аварийно-спасательная операция завершается только сегодня, решение о дне траура можно принять только по ее по итогам, когда уже окончательно станет известно, что людей под завалами больше нет», — прокомментировал Кощенко. В Нижневартовске отменили все праздничные мероприятия и конкурсы. К концу дня спасатели планируют завершить поисково-спасательную операцию и закончить разбор завалов. Тела семерых погибших, которые ранее были объявлены пропавшими без вести, извлекли из-под обломков. По завершении работ будет решаться вопрос о сносе или восстановлении дома. Ранее URA.RU писало о сроках завершения аварийно-спасательных и поисковых работ в жилом доме Нижневартовска, где произошел взрыв газа. Начальник главного управления МЧС России по ХМАО Петр Кугуй сообщил, что спасатели планируют закончить разбор завалов до конца суток. В пятиэтажном доме 6а на улице Мира вечером 4 декабря произошел взрыв газа. По версии следствия, местный житель пытался установить горелку на газовый баллон. Разрушено два подъезда, спасатели достали из-под завалов тела восьми погибших.