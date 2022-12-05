Сотрудники МЧС планируют завершить аварийно-спасательные и поисковые работы на доме в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, до конца суток. Об этом URA.RU рассказал начальник главного управления МЧС России по ХМАО Петр Кугуй.
«Идем к завершению. По завершении суток планируем аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы завершить. Получается, практически все межэтажные перекрытия сложились до второго этажа полностью. Нужно было сначала разобраться и с кровлей и с внешними перекрытиями для того, чтобы и технике был доступ, и личному составу», — передает слова главы окружного МЧС корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска опубликовали список жертв взрыва газа в жилом. Погибшими признаны восемь человек.
Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
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