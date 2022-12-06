В Нижневартовске подростки устроили из поездки на автобусе опасное развлечение. Видео

Подростки в Нижневартовске зацепились за автобус и проехались по асфальту
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, автобус, ученик, паз, школьники
Трое подростков проехали на автобусе, зацепившись за него сзади Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) трое подростков проехали на автобусе, зацепившись за него сзади. Видео поездки опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Нижневартовские зайцы на автобусе. В Старом Вартовске (частный сектор города — прим URA.RU) школьники решили прокатиться на автобусе зацепившись за него», — говорится в публикации. На кадрах видно, как подростки едут на автобусе с надписью «Дети», а один из них скользит ногами по асфальту.

На кадрах не видно чем закончилась поездка, но в публикации говорится, что подростки спустились с автобуса. При этом в комментариях жители отметили, что видят подобное не в первый раз.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса. Пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой.

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В Нижневартовске (ХМАО) трое подростков проехали на автобусе, зацепившись за него сзади. Видео поездки опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Нижневартовские зайцы на автобусе. В Старом Вартовске (частный сектор города — прим URA.RU) школьники решили прокатиться на автобусе зацепившись за него», — говорится в публикации. На кадрах видно, как подростки едут на автобусе с надписью «Дети», а один из них скользит ногами по асфальту. На кадрах не видно чем закончилась поездка, но в публикации говорится, что подростки спустились с автобуса. При этом в комментариях жители отметили, что видят подобное не в первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса. Пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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