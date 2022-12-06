В Нижневартовске подростки устроили из поездки на автобусе опасное развлечение. Видео

Подростки в Нижневартовске зацепились за автобус и проехались по асфальту

06 декабря 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Трое подростков проехали на автобусе, зацепившись за него сзади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) трое подростков проехали на автобусе, зацепившись за него сзади. Видео поездки опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Нижневартовские зайцы на автобусе. В Старом Вартовске (частный сектор города — прим URA.RU) школьники решили прокатиться на автобусе зацепившись за него», — говорится в публикации. На кадрах видно, как подростки едут на автобусе с надписью «Дети», а один из них скользит ногами по асфальту. На кадрах не видно чем закончилась поездка, но в публикации говорится, что подростки спустились с автобуса. При этом в комментариях жители отметили, что видят подобное не в первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса. Пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой.

В Нижневартовске (ХМАО) трое подростков проехали на автобусе, зацепившись за него сзади. Видео поездки опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Нижневартовские зайцы на автобусе. В Старом Вартовске (частный сектор города — прим URA.RU) школьники решили прокатиться на автобусе зацепившись за него», — говорится в публикации. На кадрах видно, как подростки едут на автобусе с надписью «Дети», а один из них скользит ногами по асфальту. На кадрах не видно чем закончилась поездка, но в публикации говорится, что подростки спустились с автобуса. При этом в комментариях жители отметили, что видят подобное не в первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса. Пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой.