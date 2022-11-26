Кондуктор высадил из автобуса школьницу из-за трудностей в оплате проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) кондуктор высадил 14-летнюю девочку из автобуса, так как она не смогла оплатить проезд банковской картой. Об этом рассказала мама девочки, видео опубликовано в telegram-канале «К-Информ».

«Я крайне возмущена ситуацией, которая произошла с моей 14-летней дочерью в общественном транспорте. Ее в минус 34 высадили из автобуса, потому что она не смогла оплатить проезд по карте, так как карта находилась в стоп-листе у перевозчика», — рассказала мама девочки.

Школьница связалась по телефону с мамой, которая предложила кондуктору оплатить проезд с помощью денежного перевода. Кондуктор отказал в альтернативных способах оплаты и высадил девочку.

Так как компания-перевозчик не была названа, корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с ней. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию отправлен в администрацию Сургута, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что водитель маршрутки избил ребенка за то, что тот бросил снежок в машину. На водителя заведено уголовное дело.

Видео: К-Информ