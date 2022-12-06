Небензя: Россия готова использовать все методы для защиты своих интересов

06 декабря 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Василий Небензя считает, что украинцы страдают из-за киевского режима Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия будет защищать свои интересы всеми имеющимися средствами, если Украина и Запад не одумаются. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Ответственность за то, что из-за бездумных действий своих вассальных по отношению к Западу правителей страдает мирное население украинских городов, несет режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя. Пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», — сказал Небензя. Заявление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН . Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Наиболее горячие бои идут в Донбассе в районе Бахмута и Соледара, цитирует «Национальная служба новостей» президента Украины Владимира Зеленского. Он также сообщил, что приехал в Донбасс и снял видео на фоне стелы в Славянске. Россия достигнет поставленных целей в ходе СВО, перспектив для диалога с Киевом пока нет, заявляли в свою очередь в Кремле.

Российская армия будет защищать свои интересы всеми имеющимися средствами, если Украина и Запад не одумаются. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Ответственность за то, что из-за бездумных действий своих вассальных по отношению к Западу правителей страдает мирное население украинских городов, несет режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя. Пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами», — сказал Небензя. Заявление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Наиболее горячие бои идут в Донбассе в районе Бахмута и Соледара, цитирует «Национальная служба новостей» президента Украины Владимира Зеленского. Он также сообщил, что приехал в Донбасс и снял видео на фоне стелы в Славянске. Россия достигнет поставленных целей в ходе СВО, перспектив для диалога с Киевом пока нет, заявляли в свою очередь в Кремле.