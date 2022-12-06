Медведев поблагодарил «Молодую гвардию» за помощь Донбассу

07 декабря 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров «Молодой гвардии» за личный вклад в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активисты «Молодой гвардии» (МГЕР) своим трудом помогают России и большому количеству людей, которые нуждаются в поддержке. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он поблагодарил волонтеров за личный вклад в помощи Донбасса. «Своим трудом вы помогаете нашей стране и огромному количеству людей, которые нуждаются в помощи. <…> Когда образовалась организация, кто бы мог подумать, что ее название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются, а не только событиям Великой Отечественной войны», — сказал Медведев во время вступительной речи, приуроченной ко Дню добровольца, его слова цитирует партия «Единая Россия» на своем официальном сайте . Он отметил, что 17 лет — это приличный срок для молодежной волонтерской организации. Вместе с тем, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак указал, что после начала спецоперации парни и девушки участвуют в гуманитарной миссии «Единой России». «Помогают беженцам с Донбасса, людям, оставшимся там, занимаются с детьми, ухаживают за ранеными в госпиталях, поддерживают семьи участников СВО, восстанавливают соцобъект», — пояснил политик в своем telegram-канале. По его словам, они делают все, чтобы мирная жизнь как можно быстрее пришла в новые регионы РФ. Турчак подчеркнул, что МГЕР достойны памяти и подвига той «Молодой Гвардии», с которой все начиналось. От себя лично он выразил большую благодарность волонтерам. «Спасибо и низкий поклон ребятам за искреннее желание помогать — не за медали, а от души, потому что так воспитаны и потому, что не могут иначе», — заключил секретарь Генсовета ЕР. Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты «Молодой гвардии» (МГЕР) своим трудом помогают России и большому количеству людей, которые нуждаются в поддержке. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он поблагодарил волонтеров за личный вклад в помощи Донбасса. «Своим трудом вы помогаете нашей стране и огромному количеству людей, которые нуждаются в помощи. <…> Когда образовалась организация, кто бы мог подумать, что ее название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются, а не только событиям Великой Отечественной войны», — сказал Медведев во время вступительной речи, приуроченной ко Дню добровольца, его слова цитирует партия «Единая Россия» на своем официальном сайте. Он отметил, что 17 лет — это приличный срок для молодежной волонтерской организации. Вместе с тем, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак указал, что после начала спецоперации парни и девушки участвуют в гуманитарной миссии «Единой России». «Помогают беженцам с Донбасса, людям, оставшимся там, занимаются с детьми, ухаживают за ранеными в госпиталях, поддерживают семьи участников СВО, восстанавливают соцобъект», — пояснил политик в своем telegram-канале. По его словам, они делают все, чтобы мирная жизнь как можно быстрее пришла в новые регионы РФ. Турчак подчеркнул, что МГЕР достойны памяти и подвига той «Молодой Гвардии», с которой все начиналось. От себя лично он выразил большую благодарность волонтерам. «Спасибо и низкий поклон ребятам за искреннее желание помогать — не за медали, а от души, потому что так воспитаны и потому, что не могут иначе», — заключил секретарь Генсовета ЕР. Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.