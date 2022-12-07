Baza: в Мелитополе пытались подорвать замглавы военно-гражданской администрации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, взрывное устройство, бомба
Покушение было совершено с помощью самодельного взрывного устройства (фото из архива) Фото:

В Мелитополе пытались подорвать заместителя главы военно-гражданской администрации Николая Волыка. Однако попытка покушения не увенчалась успехом.

«Около подъезда Волыка сработало взрывное устройство. Оно было установлено на опоре уличного освещения в метре от земли», — сообщает Baza.

По данным издания, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следствие предположило, что бомбу подорвали дистанционно.

Мощность СВУ составила примерно 2500 граммов в тротиловом эквиваленте. Волык, на которого было совершено покушение, не пострадал.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Мелитополе пытались подорвать заместителя главы военно-гражданской администрации Николая Волыка. Однако попытка покушения не увенчалась успехом. «Около подъезда Волыка сработало взрывное устройство. Оно было установлено на опоре уличного освещения в метре от земли», — сообщает Baza. По данным издания, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следствие предположило, что бомбу подорвали дистанционно. Мощность СВУ составила примерно 2500 граммов в тротиловом эквиваленте. Волык, на которого было совершено покушение, не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...