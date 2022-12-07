Baza: в Мелитополе пытались подорвать замглавы военно-гражданской администрации

Покушение было совершено с помощью самодельного взрывного устройства (фото из архива)
В Мелитополе пытались подорвать заместителя главы военно-гражданской администрации Николая Волыка. Однако попытка покушения не увенчалась успехом.
«Около подъезда Волыка сработало взрывное устройство. Оно было установлено на опоре уличного освещения в метре от земли», — сообщает Baza.
По данным издания, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следствие предположило, что бомбу подорвали дистанционно.
Мощность СВУ составила примерно 2500 граммов в тротиловом эквиваленте. Волык, на которого было совершено покушение, не пострадал.
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