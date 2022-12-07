В Германии по подозрению в подготовке госпереворота арестована россиянка

07 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Всего полицией Германии задержано 25 человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU Среди задержанных полицией Германии по подозрению в подготовке госпереворота есть гражданка РФ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. «Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России», — говорится в сообщении . Уточняется, что женщину зовут Виталия Б. По данным прокуратуры, задержаны 25 человек. С самого утра полицейские обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. Всего в подготовке государственного переворота подозреваются 52 человека. По версии силовиков, они планировали вооруженное нападение на Бундестаг и задержания политиков. По данным прокуратуры ФРГ, основным контактным лицом для переговоров о смене строя должна была стать Россия. Один из обвиняемых, по данным надзорного ведомства, уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу. Ранее в Германии уже осуществлялась попытка госпереворота. Один из задержанных выдал следствию все детали заговора. Участники собирались вооружиться автоматами Калашникова, застать врасплох охрану министра здравоохранения Карла Лаутербаха и похитить его. Об этом сообщает MK.RU .

Среди задержанных полицией Германии по подозрению в подготовке госпереворота есть гражданка РФ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. «Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщину зовут Виталия Б. По данным прокуратуры, задержаны 25 человек. С самого утра полицейские обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. Всего в подготовке государственного переворота подозреваются 52 человека. По версии силовиков, они планировали вооруженное нападение на Бундестаг и задержания политиков. По данным прокуратуры ФРГ, основным контактным лицом для переговоров о смене строя должна была стать Россия. Один из обвиняемых, по данным надзорного ведомства, уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу. Ранее в Германии уже осуществлялась попытка госпереворота. Один из задержанных выдал следствию все детали заговора. Участники собирались вооружиться автоматами Калашникова, застать врасплох охрану министра здравоохранения Карла Лаутербаха и похитить его. Об этом сообщает MK.RU.