В Германии по подозрению в подготовке госпереворота арестована россиянка

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Всего полицией Германии задержано 25 человек Фото:

Среди задержанных полицией Германии по подозрению в подготовке госпереворота есть гражданка РФ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

«Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщину зовут Виталия Б.

По данным прокуратуры, задержаны 25 человек. С самого утра полицейские обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. Всего в подготовке государственного переворота подозреваются 52 человека. По версии силовиков, они планировали вооруженное нападение на Бундестаг и задержания политиков. По данным прокуратуры ФРГ, основным контактным лицом для переговоров о смене строя должна была стать Россия. Один из обвиняемых, по данным надзорного ведомства, уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу.

Ранее в Германии уже осуществлялась попытка госпереворота. Один из задержанных выдал следствию все детали заговора. Участники собирались вооружиться автоматами Калашникова, застать врасплох охрану министра здравоохранения Карла Лаутербаха и похитить его. Об этом сообщает MK.RU.

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Среди задержанных полицией Германии по подозрению в подготовке госпереворота есть гражданка РФ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. «Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщину зовут Виталия Б. По данным прокуратуры, задержаны 25 человек. С самого утра полицейские обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии. Всего в подготовке государственного переворота подозреваются 52 человека. По версии силовиков, они планировали вооруженное нападение на Бундестаг и задержания политиков. По данным прокуратуры ФРГ, основным контактным лицом для переговоров о смене строя должна была стать Россия. Один из обвиняемых, по данным надзорного ведомства, уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу. Ранее в Германии уже осуществлялась попытка госпереворота. Один из задержанных выдал следствию все детали заговора. Участники собирались вооружиться автоматами Калашникова, застать врасплох охрану министра здравоохранения Карла Лаутербаха и похитить его. Об этом сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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