Кремль не стал раскрывать ожиданий от заседания Совбеза ООН по Украине

07 декабря 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу ожиданий от заседания Совбеза ООН по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не стали раскрывать ожидания от запрошенного заседания Совбеза ООН по проблеме поставок западных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что нужно дождаться заседания. «Нужно дождаться этого мероприятия. Пока нечего анонсировать», — пояснил Песков. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Россия намерена вынести на повестку дня вопрос о поставках западных вооружений Украине.

В Кремле не стали раскрывать ожидания от запрошенного заседания Совбеза ООН по проблеме поставок западных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что нужно дождаться заседания. «Нужно дождаться этого мероприятия. Пока нечего анонсировать», — пояснил Песков. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Россия намерена вынести на повестку дня вопрос о поставках западных вооружений Украине.