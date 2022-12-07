Кремль не стал раскрывать ожиданий от заседания Совбеза ООН по Украине

Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу ожиданий от заседания Совбеза ООН по Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле не стали раскрывать ожидания от запрошенного заседания Совбеза ООН по проблеме поставок западных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что нужно дождаться заседания.
«Нужно дождаться этого мероприятия. Пока нечего анонсировать», — пояснил Песков.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Россия намерена вынести на повестку дня вопрос о поставках западных вооружений Украине.