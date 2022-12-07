Кремль не стал раскрывать ожиданий от заседания Совбеза ООН по Украине

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу ожиданий от заседания Совбеза ООН по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не стали раскрывать ожидания от запрошенного заседания Совбеза ООН по проблеме поставок западных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что нужно дождаться заседания.

«Нужно дождаться этого мероприятия. Пока нечего анонсировать», — пояснил Песков.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Россия намерена вынести на повестку дня вопрос о поставках западных вооружений Украине.

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В Кремле не стали раскрывать ожидания от запрошенного заседания Совбеза ООН по проблеме поставок западных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заметил, что нужно дождаться заседания. «Нужно дождаться этого мероприятия. Пока нечего анонсировать», — пояснил Песков. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Россия намерена вынести на повестку дня вопрос о поставках западных вооружений Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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