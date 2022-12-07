СКР сообщил о пытках российских военных в украинском плену

07 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пленные подвергались частым избиениям и угрозами расправы над родными Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России собрал показания бывших российских военнопленных, которые рассказали об издевательствах со стороны ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Потерпевшие рассказали об ударах монтировкой и прострелянных конечностей. «В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни», — сообщили в СК . Там добавили, что пострадавшему оказали медпомощь спустя долгое время. Другого пленного избивали в случае, если ответ не устраивал украинских военных. Удары наносились руками, ногами и прикладом автомата, также применялись пытки электрошоком. Сообщается, что трое удерживали его, а четвертый отрезал пленному палец на руке. Также СК пишет, что российского пленного заставили подписать «добровольное» согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины. ВСУ угрожали убийством и расправой над близкими и родными пленника. В ведомстве сообщили, что МВД, ФСБ и Минобороны РФ продолжают устанавливать причастных к истязаниям российских военнопленных. «Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности», — заключили в СК. Ранее сообщалось, что жены и матери военнопленных, вернувшихся в РФ в ходе обмена с Украиной 3 ноября рассказали о том, как ждали своих супругов и сыновей. Об этом сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет России собрал показания бывших российских военнопленных, которые рассказали об издевательствах со стороны ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Потерпевшие рассказали об ударах монтировкой и прострелянных конечностей. «В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни», — сообщили в СК. Там добавили, что пострадавшему оказали медпомощь спустя долгое время. Другого пленного избивали в случае, если ответ не устраивал украинских военных. Удары наносились руками, ногами и прикладом автомата, также применялись пытки электрошоком. Сообщается, что трое удерживали его, а четвертый отрезал пленному палец на руке. Также СК пишет, что российского пленного заставили подписать «добровольное» согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины. ВСУ угрожали убийством и расправой над близкими и родными пленника. В ведомстве сообщили, что МВД, ФСБ и Минобороны РФ продолжают устанавливать причастных к истязаниям российских военнопленных. «Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности», — заключили в СК. Ранее сообщалось, что жены и матери военнопленных, вернувшихся в РФ в ходе обмена с Украиной 3 ноября рассказали о том, как ждали своих супругов и сыновей. Об этом сообщает RT.