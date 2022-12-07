СКР сообщил о пытках российских военных в украинском плену

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Пленные подвергались частым избиениям и угрозами расправы над родными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России собрал показания бывших российских военнопленных, которые рассказали об издевательствах со стороны ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Потерпевшие рассказали об ударах монтировкой и прострелянных конечностей. «В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни», — сообщили в СК. Там добавили, что пострадавшему оказали медпомощь спустя долгое время.

Другого пленного избивали в случае, если ответ не устраивал украинских военных. Удары наносились руками, ногами и прикладом автомата, также применялись пытки электрошоком. Сообщается, что трое удерживали его, а четвертый отрезал пленному палец на руке.

Также СК пишет, что российского пленного заставили подписать «добровольное» согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины. ВСУ угрожали убийством и расправой над близкими и родными пленника.

В ведомстве сообщили, что МВД, ФСБ и Минобороны РФ продолжают устанавливать причастных к истязаниям российских военнопленных. «Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности», — заключили в СК.

Ранее сообщалось, что жены и матери военнопленных, вернувшихся в РФ в ходе обмена с Украиной 3 ноября рассказали о том, как ждали своих супругов и сыновей. Об этом сообщает RT.

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Следственный комитет России собрал показания бывших российских военнопленных, которые рассказали об издевательствах со стороны ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Потерпевшие рассказали об ударах монтировкой и прострелянных конечностей. «В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни», — сообщили в СК. Там добавили, что пострадавшему оказали медпомощь спустя долгое время. Другого пленного избивали в случае, если ответ не устраивал украинских военных. Удары наносились руками, ногами и прикладом автомата, также применялись пытки электрошоком. Сообщается, что трое удерживали его, а четвертый отрезал пленному палец на руке. Также СК пишет, что российского пленного заставили подписать «добровольное» согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины. ВСУ угрожали убийством и расправой над близкими и родными пленника. В ведомстве сообщили, что МВД, ФСБ и Минобороны РФ продолжают устанавливать причастных к истязаниям российских военнопленных. «Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности», — заключили в СК. Ранее сообщалось, что жены и матери военнопленных, вернувшихся в РФ в ходе обмена с Украиной 3 ноября рассказали о том, как ждали своих супругов и сыновей. Об этом сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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