Депутат Госдумы Бессараб: часть пенсионеров получат повышенную выплату в декабре

08 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

С декабря часть пенсий будут выплачиваться с повышенным коэффициентом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионеры, получающие в декабре пенсию за январь, могут рассчитывать на повышенную выплату, так как с Нового года она будет проиндексирована. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все выплаты, которые производятся, будут проиндексированы. В связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ — прим. URA.RU) и прожиточного минимума выплаты и пособия также вырастут. С 1 января 2023 года вырастут также размеры страховых пенсий на 4,8%, поэтому те пенсионеры, которые получают январскую пенсию в декабре, они ее получат с увеличенным коэффициентом», — сказала Светлана Бессараб. Как объяснила парламентарий, пенсию за январь в декабре получают часть пенсионеров. «Если пенсионер получает пенсию в декабре за январь, то она уже будет с повышенным коэффициентом. Но не все пенсионеры получают за январь в декабре, только часть. Это зависит от соглашений по доставке пенсий, то есть, ничего специфического нет», — добавила она. Ранее в Госдуме приняли проект закона, который устанавливает с 2023 года уровень МРОТ на отметке 16 242 рубля в месяц. Этот показатель влияет на повышение пенсионных выплат и других льготах.

Пенсионеры, получающие в декабре пенсию за январь, могут рассчитывать на повышенную выплату, так как с Нового года она будет проиндексирована. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все выплаты, которые производятся, будут проиндексированы. В связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ — прим. URA.RU) и прожиточного минимума выплаты и пособия также вырастут. С 1 января 2023 года вырастут также размеры страховых пенсий на 4,8%, поэтому те пенсионеры, которые получают январскую пенсию в декабре, они ее получат с увеличенным коэффициентом», — сказала Светлана Бессараб. Как объяснила парламентарий, пенсию за январь в декабре получают часть пенсионеров. «Если пенсионер получает пенсию в декабре за январь, то она уже будет с повышенным коэффициентом. Но не все пенсионеры получают за январь в декабре, только часть. Это зависит от соглашений по доставке пенсий, то есть, ничего специфического нет», — добавила она. Ранее в Госдуме приняли проект закона, который устанавливает с 2023 года уровень МРОТ на отметке 16 242 рубля в месяц. Этот показатель влияет на повышение пенсионных выплат и других льготах.