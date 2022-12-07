07 декабря 2022

Депутат Госдумы Бессараб: часть пенсионеров получат повышенную выплату в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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С декабря часть пенсий будут выплачиваться с повышенным коэффициентом Фото:

Пенсионеры, получающие в декабре пенсию за январь, могут рассчитывать на повышенную выплату, так как с Нового года она будет проиндексирована. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все выплаты, которые производятся, будут проиндексированы. В связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ — прим. URA.RU) и прожиточного минимума выплаты и пособия также вырастут. С 1 января 2023 года вырастут также размеры страховых пенсий на 4,8%, поэтому те пенсионеры, которые получают январскую пенсию в декабре, они ее получат с увеличенным коэффициентом», — сказала Светлана Бессараб.

Как объяснила парламентарий, пенсию за январь в декабре получают часть пенсионеров. «Если пенсионер получает пенсию в декабре за январь, то она уже будет с повышенным коэффициентом. Но не все пенсионеры получают за январь в декабре, только часть. Это зависит от соглашений по доставке пенсий, то есть, ничего специфического нет», — добавила она.

Ранее в Госдуме приняли проект закона, который устанавливает с 2023 года уровень МРОТ на отметке 16 242 рубля в месяц. Этот показатель влияет на повышение пенсионных выплат и других льготах.

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Пенсионеры, получающие в декабре пенсию за январь, могут рассчитывать на повышенную выплату, так как с Нового года она будет проиндексирована. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все выплаты, которые производятся, будут проиндексированы. В связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ — прим. URA.RU) и прожиточного минимума выплаты и пособия также вырастут. С 1 января 2023 года вырастут также размеры страховых пенсий на 4,8%, поэтому те пенсионеры, которые получают январскую пенсию в декабре, они ее получат с увеличенным коэффициентом», — сказала Светлана Бессараб. Как объяснила парламентарий, пенсию за январь в декабре получают часть пенсионеров. «Если пенсионер получает пенсию в декабре за январь, то она уже будет с повышенным коэффициентом. Но не все пенсионеры получают за январь в декабре, только часть. Это зависит от соглашений по доставке пенсий, то есть, ничего специфического нет», — добавила она. Ранее в Госдуме приняли проект закона, который устанавливает с 2023 года уровень МРОТ на отметке 16 242 рубля в месяц. Этот показатель влияет на повышение пенсионных выплат и других льготах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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