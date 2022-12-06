Пермячке за неудачную пластическую операцию выплатили 22 тысячи вместо миллиона

07 декабря 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Экспертиза не выявила дефектов оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермячке за неудачную, по ее мнению, пластическую операцию в ООО «Центр косметологии и пластической хирургии» выплатили по решению суда 22 тысячи рублей. Она требовала компенсацию морального вреда размером почти миллион рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Индустриального районного суда города Перми. «По мнению истца, специалистами центра некачественно проведена пластическая операция, вследствие чего женщина испытывает неудобство и дискомфорт из-за своей внешности. Истец просил взыскать с ответчика стоимость операции — 128 405 рублей и компенсацию морального вреда 850 000 рублей», — пояснили в пресс-службе суда. Чтобы проверить, права ли в своих обвинениях истица, суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что дефектов оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» не было допущено. Суд учел, что операция была проведена по желанию истицы добровольно, а не по медицинским показаниям. Но, некоторые нарушения во время реабилитации все же были найдены — а именно дефекты оказания медицинской помощи врачом-гинекологом. За это назначили компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф — 7,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка получила сложный перелом руки во время лечения в санатории. Теперь она пытается взыскать с учреждения компенсацию за материальный и моральный ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермячке за неудачную, по ее мнению, пластическую операцию в ООО «Центр косметологии и пластической хирургии» выплатили по решению суда 22 тысячи рублей. Она требовала компенсацию морального вреда размером почти миллион рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Индустриального районного суда города Перми. «По мнению истца, специалистами центра некачественно проведена пластическая операция, вследствие чего женщина испытывает неудобство и дискомфорт из-за своей внешности. Истец просил взыскать с ответчика стоимость операции — 128 405 рублей и компенсацию морального вреда 850 000 рублей», — пояснили в пресс-службе суда. Чтобы проверить, права ли в своих обвинениях истица, суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что дефектов оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» не было допущено. Суд учел, что операция была проведена по желанию истицы добровольно, а не по медицинским показаниям. Но, некоторые нарушения во время реабилитации все же были найдены — а именно дефекты оказания медицинской помощи врачом-гинекологом. За это назначили компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф — 7,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка получила сложный перелом руки во время лечения в санатории. Теперь она пытается взыскать с учреждения компенсацию за материальный и моральный ущерб.