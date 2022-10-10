Лечение пермячки в санатории закончилось переломом руки

Пермячка во время лечения в санатории получила сложный перелом руки

11 октября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Женщина хочет взыскать с учреждения компенсацию за материальный и моральный ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка получила сложный перелом руки во время прохождения лечения в одном из санаториев Пермского края. Теперь она пытается взыскать с учреждения компенсацию за материальный и моральный ущерб. Подробности рассказали в пресс-релизе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае, куда обратилась за помощью пермячка. «Пожилая жительница Дзержинского района рассказала, что проходила лечение в одном из медицинских центров по полису обязательного страхования. Однако лечение закончилось сложным переломом руки, ей была сделана операция по установке металлической конструкции в месте перелома. Предстоит еще одна операция — после срастания костей конструкцию нужно будет удалить», — написали в общественной приемной. Каким именно образом женщина сломала руку — во время процедур или неудачно упала — не сообщается. Пермячка на приеме у юриста приемной рассказала, что обращалась в санаторий и страховую компанию с требованием возместить ей материальный и моральный вред, однако добиться этого ей не удалось. Пенсионерке порекомендовали направить письменную претензию в санаторий и получить официальный письменный отказ от возмещения ей вреда. Далее с этим отказом обратиться в полицию, чтобы зафиксировать сам факт произошедшей травмы и ее тяжести. А потом — идти в суд со всеми полученными документами. Также посоветовали женщине обратиться с заявлением в страховую компанию. Ранее URA.RU рассказывало, что жительнице Кудымкара удалось у властей компенсацию за сломанную ногу. Женщина в марте поскользнулась на льду и упала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермячка получила сложный перелом руки во время прохождения лечения в одном из санаториев Пермского края. Теперь она пытается взыскать с учреждения компенсацию за материальный и моральный ущерб. Подробности рассказали в пресс-релизе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае, куда обратилась за помощью пермячка. «Пожилая жительница Дзержинского района рассказала, что проходила лечение в одном из медицинских центров по полису обязательного страхования. Однако лечение закончилось сложным переломом руки, ей была сделана операция по установке металлической конструкции в месте перелома. Предстоит еще одна операция — после срастания костей конструкцию нужно будет удалить», — написали в общественной приемной. Каким именно образом женщина сломала руку — во время процедур или неудачно упала — не сообщается. Пермячка на приеме у юриста приемной рассказала, что обращалась в санаторий и страховую компанию с требованием возместить ей материальный и моральный вред, однако добиться этого ей не удалось. Пенсионерке порекомендовали направить письменную претензию в санаторий и получить официальный письменный отказ от возмещения ей вреда. Далее с этим отказом обратиться в полицию, чтобы зафиксировать сам факт произошедшей травмы и ее тяжести. А потом — идти в суд со всеми полученными документами. Также посоветовали женщине обратиться с заявлением в страховую компанию. Ранее URA.RU рассказывало, что жительнице Кудымкара удалось у властей компенсацию за сломанную ногу. Женщина в марте поскользнулась на льду и упала.