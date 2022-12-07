Хуснуллин назвал сроки полного возобновления движения по Крымскому мосту

Хуснуллин: движение по Крымскому мосту восстановят в 2023 году
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Движение по Крымскому мосту планируется возобновить в марте. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года. Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

По его словам, уже идут работы на левой части моста после окончания восстановления правой части. Хуснуллин отметил, что там организовали поставку и сборку пролетов, поврежденные пролеты демонтируют. Уже собрано около 15% от общего объема, заявил он.

Путин осмотрел восстановленный Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Там обрушились два пролета автомобильной части и были повреждены рельсы железнодорожного полотна, сообщает «Ридус». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Подозреваемых арестовали, передает РАПСИ.

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Движение по Крымскому мосту планируется возобновить в марте. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года. Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. По его словам, уже идут работы на левой части моста после окончания восстановления правой части. Хуснуллин отметил, что там организовали поставку и сборку пролетов, поврежденные пролеты демонтируют. Уже собрано около 15% от общего объема, заявил он. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Там обрушились два пролета автомобильной части и были повреждены рельсы железнодорожного полотна, сообщает «Ридус». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Подозреваемых арестовали, передает РАПСИ.
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