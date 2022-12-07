Хуснуллин назвал сроки полного возобновления движения по Крымскому мосту Хуснуллин: движение по Крымскому мосту восстановят в 2023 году 07 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 + Марат Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Движение по Крымскому мосту планируется возобновить в марте. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года. Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале . По его словам, уже идут работы на левой части моста после окончания восстановления правой части. Хуснуллин отметил, что там организовали поставку и сборку пролетов, поврежденные пролеты демонтируют. Уже собрано около 15% от общего объема, заявил он. Путин осмотрел восстановленный Крымский мост Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Там обрушились два пролета автомобильной части и были повреждены рельсы железнодорожного полотна, сообщает «Ридус». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Подозреваемых арестовали, передает РАПСИ. Движение по Крымскому мосту планируется возобновить в марте. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года. Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. По его словам, уже идут работы на левой части моста после окончания восстановления правой части. Хуснуллин отметил, что там организовали поставку и сборку пролетов, поврежденные пролеты демонтируют. Уже собрано около 15% от общего объема, заявил он. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Там обрушились два пролета автомобильной части и были повреждены рельсы железнодорожного полотна, сообщает «Ридус». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Подозреваемых арестовали, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям